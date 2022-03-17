【烏克蘭戰爭】歐盟制裁俄羅斯班主 車路士歐聯主場無球迷准入場

英超球會車路士因班主阿巴莫域治被英國制裁，前景突然變不明。歐盟近日宣布，把阿巴莫域治加入制裁名單中，歐洲足協表示會與歐盟及有關國家合作，確保未來賽事會遵照制裁規定完成，代表已經晉級歐聯8強的車路士，在主場出戰時需閉門作賽。

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阿巴莫域治（Roman Abramovich）早前已被英國制裁，歐盟周二更加入制裁行列，將面臨在歐盟資產被凍結及旅行禁令。歐洲足協表示，正與歐盟及其成員工協助，遵守制裁限制同時完成賽事，意味今季車路士(Chelssea)的歐洲賽事主場作賽時，將不允許出售主場門票。

根據英國制裁，已購票人士仍獲准到車路士主場觀賽，如季票擁有者。但車路士的季票並不包含歐洲賽事，車路士即使已經晉身歐聯8強，今屆賽事完畢底被淘汰前，亦非常可能只可以閉門作賽。

車路士周三（16日）作客擊敗法國球會里爾（Lille），在賽後記者會首領隊杜曹（Thomas Tuchel）首次被告知班主被歐盟制裁，今屆歐洲賽主場不會再有球迷，他亦只能苦笑，「感謝」記者破壞贏球的傍晚。

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責任編輯：吳漢培