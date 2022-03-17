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【烏克蘭戰爭】傳和談已草擬15項條件 烏東存重大分歧

環球社會熱點 18:24 2022/03/17

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俄羅斯烏克蘭戰爭持續，兩國周三（16日）已舉行第4輪和談。外媒引述多名消息人士指，雙方已起草15項條件和平方案，包括要求烏克蘭放棄加入北約，不設立外國軍事基地或武器庫等。烏克蘭談判代表波多利亞克其後表示，部分內容僅屬俄方請求，絕不代表烏克蘭立場。

美料逾7000俄軍陣亡 英稱俄正使用舊武器 【下一頁】

英國媒體引述多名有份參與和談的消息人士，指俄烏周一（14日）就達成停戰曾展開全面討論，雙方同意草擬一份涵蓋15項條件的和平方案，包括要求停火、限制烏軍事力量、要求烏克蘭宣布維持中立、放棄加入北約、承諾不設立外國軍事基地或武器庫，以換取英美及土耳其等盟國保護等。

烏克蘭談判代表兼總統資深幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）透露，將釋放所有俄軍戰俘離開烏克蘭，烏方會保留軍隊，不會加入任何軍事聯盟，亦避免設立外國軍事基地。

波多利亞克周三（17日）在第4輪會談後表示，會上向俄方提出烏克蘭安全保證模式（Ukraine model of security guarantees），當他國再次入侵烏國領土時，保證國將立即及合法地參與衝突，援助烏克蘭。

澤連斯基勸降假影片流出 英媒指破綻百出 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日亦指，烏克蘭可以像奧地利或瑞典維持中立地位，透露雙方有就此進行討論。消息人士指，會談亦提及要求立法讓民眾在烏克蘭使用俄語。但奧地利或瑞典模式已被波多利亞克拒絕，強調俄烏仍在交戰狀態，只接受「烏克蘭模式」。

據悉雙方對部分協議內容存在重大分歧，俄方要求烏克蘭承認克里米亞、頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）獨立。波多利亞克表示，烏克蘭對此拒絕，但願意先把問題擱置討論。

波多利亞克其後在Twitter發文，強調雙方並未就方案達成共識，所提及多項條件僅屬俄方立場，絕不代表烏克蘭。波多利亞克承認烏方有要求雙方停火、俄方撤軍及討論安全保障等。他認為，只有通過澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與普京（Vladimir Putin）直接對話，才有望妥善解決談判分歧。

澤連斯基辦公室透露，目前談判主要議題為俄軍戰後會否在烏東兩分離主義地區駐軍、以及俄軍駐守的邊界範圍。

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責任編輯：郭麗明

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