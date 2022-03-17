【網路巨擘】疑聯合壟斷網路廣告市場 Meta及Google遭歐盟調查 恐面臨巨額罰款

在現今資訊化時代，網路廣告市場競爭激烈，在社群平台和搜尋引擎有主導地位的Meta和Google都有高占比，兩家公司若合作更有可能形成壟斷。最近英國和歐盟展開調查。

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歐盟和英國反壟斷監管機構對 Meta 和 Google 啟動正式調查，懷疑兩間公司聯合壟斷網路廣告市場，傷害其他競爭者。兩家公司簽訂的非正式協議稱為 Jedi Blue，目前除了英國和歐盟，美國也在調查。

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協議 2018 年達成，監管當局認為 Google 將廣告資料庫開放給 Meta（當時為 Facebook），Facebook 以不在一般網頁廣告市場與 Google 競爭交換。此舉形成聯合定價及扭曲廣告投標平台問題，對其他網路廣告競爭業者不公平。如果罪名成立，兩間公司都可能面臨巨額罰款。目前兩家公司都否認壟斷，表示協議其實是協助改善競爭而非相反。

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記者：鄭日棱