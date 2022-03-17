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【網路巨擘】疑聯合壟斷網路廣告市場 Meta及Google遭歐盟調查 恐面臨巨額罰款

理財智慧 18:33 2022/03/17

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在現今資訊化時代，網路廣告市場競爭激烈，在社群平台和搜尋引擎有主導地位的Meta和Google都有高占比，兩家公司若合作更有可能形成壟斷。最近英國和歐盟展開調查。

【消費優惠】foodpanda香港夥拍Atome 推「先享後付」支付選擇 可獲50元消費優惠【下一頁

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

歐盟和英國反壟斷監管機構對 Meta 和 Google 啟動正式調查，懷疑兩間公司聯合壟斷網路廣告市場，傷害其他競爭者。兩家公司簽訂的非正式協議稱為 Jedi Blue，目前除了英國和歐盟，美國也在調查。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

協議 2018 年達成，監管當局認為 Google 將廣告資料庫開放給 Meta（當時為 Facebook），Facebook 以不在一般網頁廣告市場與 Google 競爭交換。此舉形成聯合定價及扭曲廣告投標平台問題，對其他網路廣告競爭業者不公平。如果罪名成立，兩間公司都可能面臨巨額罰款。目前兩家公司都否認壟斷，表示協議其實是協助改善競爭而非相反。

【全城抗疫】恒隆抗疫基金2.0進入第二階段 針對支援獨居長者及患病兒童【下一頁

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記者：鄭日棱

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壟斷 Google 競爭條例 歐盟 Facebook

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