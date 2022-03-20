【科技應用】生產線更自動化　福特採用機械人操作3D打印機降成本

▲ 福特（Ford）的汽車生產過程中，Carbon 3D打印機和KUKA製造的機械人，可以用同一種語言互相交談，自主生產。（KUKA官網圖片）

隨著科技發展迅速，機械人在製造業中愈來愈被廣泛利用，令生產過程自動化。據《TechCrunch》報道，汽車生產商福特（Ford）正申請一項新專利，讓機械人可在沒有人類操作的情況下使用3D打印機，以降低成本並提高效率。

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報道指，以往來自不同供應商的設備無法交流，因為它們使用獨立的通信接口。而福特的自主系統，允許不同供應商的機器使用同樣通信接口，協作操作生產線的各個部分，意味著Carbon 3D打印機和KUKA製造的機械人，可以用同一種語言互相交談，自主生產。

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由KUKA開發的輪式機械人Javier，可以在沒有人為干擾下，連夜運行3D打印機。即使員工已經回家，Javier仍能繼續操作3D打印機。福特表示，機械人不斷從打印機的數據中學習，以幫助提高生產過程的準確性，減少誤差範圍。一旦Carbon 3D打印機告訴Javier， 打印的汽車組件已準備就緒，Javier就會將其放在一邊，以供員工收集。

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不過，在生產過程中，仍然需要人工的協助，將3D設計上傳到打印機及定時維修機器。而目前為止，福特透過3D打印機和機械人的合作，已生產小批量的汽車零件，例如是Mustang Shelby GT500跑車的剎車支架。

責任編輯：吳嘉雯

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