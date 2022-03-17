▲ 【長和系】李澤鉅批撤資中國說法老土 「長江DNA是全球的」、買賣只看兩件事

長和系主席李澤鉅主持長和 （00001） 、長實 （01113） 業績發布會時被問及集團投資地點重點，李澤鉅強調長江集團是跨國企業 ，「哪個地域有好回報就會投資」，至少3次形容視整個世界為本地市場，投資、賣產只會考慮資產質素和回報兩大因素，也對股東最重要。

長和從內地撤資說法不絕，李澤鉅批撤資說法「老土」，公司核心業務是地產，「日日都要賣樓怎可叫撤資，難道製衣公司只製不賣？」。他形容，中國、香港是家鄉會有感情分，但都要考慮資產質素、回報。

長和系近期公布出售倫敦5 Broadgate商廈、獲批出售英國電訊鐵塔資產，李澤鉅稱，做生意有買有賣，重申在英國有重大投資，多個業務都有擴張，如酒吧資產Greene King 去年也在增加分店。

對於英國電力資產UK Power Network也傳收到洽購邀約，李澤鉅則稱：「美國（財團）有offer（邀約），不一定要賣，成日都收到offer。」

他重申集團投資無法國界，舉例如愛立信不會只留在瑞典，豐田不止在日本，內地中遠集團貨櫃全球都見到。

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