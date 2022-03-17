  • 26°C
香港時間 : 2022317日 (四) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】李澤鉅批撤資中國說法老土　「長江DNA是全球的」、買賣只看兩件事

股市 18:00 2022/03/17

分享：

【長和系】李澤鉅批撤資中國說法老土　「長江DNA是全球的」、買賣只看兩件事

長和系主席李澤鉅主持長和 （00001） 、長實 （01113） 業績發布會時被問及集團投資地點重點，李澤鉅強調長江集團是跨國企業 ，「哪個地域有好回報就會投資」，至少3次形容視整個世界為本地市場，投資、賣產只會考慮資產質素和回報兩大因素，也對股東最重要。

長和從內地撤資說法不絕，李澤鉅批撤資說法「老土」，公司核心業務是地產，「日日都要賣樓怎可叫撤資，難道製衣公司只製不賣？」。他形容，中國、香港是家鄉會有感情分，但都要考慮資產質素、回報。

李澤鉅：投地只會考慮資產質素及回報 「最憎志在必得」，可見【下一頁】

長和系近期公布出售倫敦5 Broadgate商廈、獲批出售英國電訊鐵塔資產，李澤鉅稱，做生意有買有賣，重申在英國有重大投資，多個業務都有擴張，如酒吧資產Greene King 去年也在增加分店。

對於英國電力資產UK Power Network也傳收到洽購邀約，李澤鉅則稱：「美國（財團）有offer（邀約），不一定要賣，成日都收到offer。」

他重申集團投資無法國界，舉例如愛立信不會只留在瑞典，豐田不止在日本，內地中遠集團貨櫃全球都見到。

相關文章：

【長和業績】長和去年多賺15%符預期　末期息增9%至1.86元、周息率4.83厘

【業績│地產股】長實去年純利升三成、末期息增23%至1.79元　李澤鉅：本地樓市將可持續平穩發展

【長實賣產】長實以約124億港元售倫敦商廈　持貨3年半賺48億港元、回報45%

【長和系】長和獲批逾300億元出售歐洲發射塔 長實長建確認英國電網獲洽購

港股 業績公布 長實 李澤鉅 長實集團（01113） 長和（00001）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【港股北水+夜期】北水轉走資2億　騰訊美團共淨走19億元　夜期跌171點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水轉走資2億　騰訊美團共淨走19億元　夜期跌171點（不斷更新）
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美股期貨】道指期貨跌23點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌23點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款