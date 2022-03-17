【三星新機】三星中階機Galaxy A33及A53登場　售約3,194元起

三星（Samsung）中階手機Galaxy A系列成為過去數年搶攻市場的領頭羊。三星今（17日）晚上舉行Samsung Galaxy A系列發布會，宣布推出5G中階手機Galaxy A33及A53，是首兩款採用自家芯片Exynos 1280的新手機。Galaxy A33及A53主要提升了人像攝影模式細節，以及低光環境拍攝能力。

Galaxy A33採用6.4吋Super AMOLED全屏幕，頂部採用水滴形設計，刷新率為90Hz；Galaxy A53則採用6.5吋Super AMOLED全屏幕，頂部置中開孔，刷新率達到120Hz。

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相機方面，兩款新機背面均採用「3+1排列」縱向4鏡頭設計，並且加入OIS光學防震廣角鏡，採用VDIS技術抑制晃動，防止影像變得朦朧。

Galaxy A33後置8MP素超廣角鏡頭、48MP像素主鏡頭、2MP景深鏡頭、5MP微距鏡頭；前置13MP鏡頭。

Galaxy A53則後置12MP超廣角鏡頭、64MP主鏡頭、同為5MP的景深鏡頭及微距鏡頭；前置32MP鏡頭。

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兩款新機均具備IP67防水防塵標準，設有6/8GB＋128/256GB版本。並且配備5,000mAh電池容量。三星更表示，可提供長達兩天的續航時間。

三星還將為Galaxy A53、Galaxy A33提供長達4年One UI和Android操作系統升級，以及長達5年安全更新。

兩機款均設有黑、白、天空藍、蜜桃粉共4種配色，Galaxy A33售369歐元（約3,194港元）起，Galaxy A53售449歐元（約3,890港元）起。至於香港上市日期及售價則有待官方公布。

記者：張寶燕

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