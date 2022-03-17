【證監監管】證監譴責皓天財經及其主席劉天倪　違反公司股份回購守則

▲ 證監譴責皓天財經及其主席劉天倪、副總經理劉靜桐，違反公司股份回購守則。

證監會對皓天財經 （01260） 及其主席劉天倪作出公開譴責，並對皓天副總經理劉靜桐作公開批評，指他們違反《公司股份回購守則》。

證監會指皓天在2020年3月透過一宗與賣方預先安排及協定的大手交易，回購了4250萬股股份。此舉構成場外股份回購，須獲收購執行人員及皓天無利害關係股東的批准，但這項回購並沒有獲得任何一方的批准。

證監會續指，劉天倪作為皓天的主席、行政總裁及執行董事，是這項回購的主要決策人。劉靜桐在關鍵時間是皓天的副總經理，及曾經按照劉天倪的指示參與這項回購的執行。各方均承認他們沒有遵守《公司股份回購守則》，並同意接受對他們所採取的紀律行動。

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