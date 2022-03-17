【美國加息】人民幣兌美元中間價創近一周新高　交易員：市場觀望情緒料短期匯價無方向

人民幣兌美元即期今收報6.3494，較上一個交易日跌29點子。人民幣兌美元中間價則創近一周新高，為6.3406，升394點子。

路透引述交易員稱，隔夜聯儲局如期加息，加上俄烏和談取得進展，美元指數在98.4附近整理，人民幣在中間價附近交投；昨日中國國務院金融委會議提振市場信心，股市今已企穩，但市場觀望情緒較濃，而聯儲局會後聲明基本符合預期，惟更激進加息路徑的暗示料續支撐美元，有交易員指出，市場觀望情緒下料短期人民幣匯價未有方向。

澳新銀行外匯策略師Khoon Goh表示，中國監管方面本周初有意引導人民幣走弱，惟此非為了扭轉趨勢，這種通過較弱中間價引導的方式，可能作為防止單邊行情的一種方式，而儘管中國貿易順差或今年內放緩，惟外資流入或仍強勁，且人民幣用於貿易結算規模上升，也會對匯率構成支撐。

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