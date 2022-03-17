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【業績｜零售】利亞零售去年持續經營業務純利升22%息5仙　主席馮國綸：現時是擴大門店網絡及業務組合的最佳時機

股市 17:43 2022/03/17

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利亞零售去年持續經營業務純利升22%息5仙　主席馮國綸：現時是擴大門店網絡及業務組合的最佳時機

利亞零售 （00831） 公布去年業績，去年持續經營業務股東應佔溢利按年升22%至7439.9萬元，若包括已終止經營業務，純利跌97%至8000萬元，擬派末期息5仙，不計特別息，全年股息升17%至7仙。

期內，收益按年升14%至13.6億元。餅屋業務營業額增加14.2%至12.3億元。受店舖擴張以及商業及旅遊區人流回升推動；Zoff眼鏡業務營業額增加14.6%至 1.3億元，其可比較同店銷售額錄得高個位數百分比增長。去年毛利率下降3.5個百分點至50.1%。

料Omicron疫情對供應鏈及營運影響持續至4月底

公司指，新型冠狀病毒變異株Omicron於今年第一季度對集團的供應鏈及營運造成一定的阻延，預計情況持續至4月底。公司預期市場5月開始強力反彈，但期貨價格上升將帶來新挑戰，將以有效的成本控制措施紓緩通脹壓力，故對今年前景保持審慎樂觀。

截至去年底止，利亞零售共有153間店。其中，聖安娜餅屋於香港有100間，計及澳門及廣州則合共有136間。Mon cher蛋糕店則在香港有4間。Zoff眼鏡店在香港有13間。

利亞零售主席馮國綸指，隨著公司繼續轉型為大灣區大型中產市場的優質專業品牌營運商，認為現時正是擴大門店網絡及業務組合並善用勢頭的最佳時機。除開設新門店外，將透過企業併購及授權安排，務求將合適的新品牌納入業務組合，同時繼續探索聖安娜的「企業對企業」及特許經營機遇。

行政總裁楊立彬提到，將繼續尋求在廣州以外城市進行聖安娜特許經營的商機，亦計劃繼續與Zoff日本商討將 Zoff品牌從香港擴張至區內其他市場的前景。

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港股 利亞零售（00831）

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