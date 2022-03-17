【烏克蘭戰爭】基輔住宅遭空襲1死 烏反攻赫爾松機場

烏克蘭首都基輔一棟住宅大樓周四（17日）遭到空襲，釀成最少1死3傷。俄軍繼續圍困烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾，烏克蘭副總理提出希望開放9條人道主義走廊疏散平民。另外，烏軍發動空襲反攻由俄軍控制的赫爾松機場

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烏克蘭緊急服務部門表示，俄軍被擊落的導彈殘骸於當地周四清晨5點02分（本港時間11點02分），擊中基輔1棟16層高的住宅大樓起火。

當局已疏散30人，火災已經撲滅。路透社指出，是次空襲造成最少1人死亡及3人受傷。

烏克蘭多個主要城市繼續遭到襲擊，馬里烏波爾（Mariupol）一間劇院更遭受轟炸。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏克蘭希望周四能開放9條人道主義走廊，讓馬里烏波爾等地的平民可繼續撤離。

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另外，赫爾松（Kherson）是俄軍開戰以來佔據的唯一一個烏克蘭地區首府。烏軍由尼古拉耶夫（Mykolaiv）的南部及東部發起進攻，向赫爾松推進。

烏軍發動空襲反攻遭俄軍佔據作空軍基地的赫爾松機場，而機場及停機坪的衛星圖片顯示，現場有7架俄軍直升機損毀，部分更起火。

烏軍更聲稱在敖德薩（Odessa）附近的黑海上空擊落兩架俄羅斯Su-30SM噴氣式飛機。

至於俄軍未有回應烏克蘭的說法，僅稱俄軍戰情正取得進展。

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責任編輯：鄭錦玲