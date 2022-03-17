【烏克蘭戰爭】美料逾7000俄軍陣亡 英稱俄正使用舊武器

俄羅斯入侵烏克蘭已進入第三周，俄軍持續攻擊多個城市。美國情報部門估計，俄軍陣亡人數已逾7,000人，人數超越美軍二戰硫黃島陣亡人數。美國國防部官員更指，部分俄羅斯部隊傷亡率已達1成。英國國防部表示，俄軍正在使用較舊且精准度較低武器，更高機會導致平民死亡。

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美國情報部門保守估計，俄軍已有逾7,000人陣亡，超越逾20年間在伊拉克及阿富汗戰爭美軍陣亡人數。美國官員表示，相關數目是透過分析新聞報道、俄羅斯及烏克蘭數據、衛星圖像、俄軍坦克及部隊受襲影片及圖片後得出，警告並非確切數目。

國防部官員指，部分俄軍部隊傷亡率為1成，已無法執行戰鬥相關任務，原因亦或能解釋為何俄軍在基輔以外地區停滯不前。美國國防部指隨著陣亡人數不斷增加，俄軍士氣及凝聚力亦收受影響。美國前國防部俄羅斯及烏克蘭事務高級官員Evelyn Farkas表示，情況僅限陸軍，俄羅斯現對烏克蘭城市進行更多空襲，有助掩蓋俄軍地面部隊表現。

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據報現已有逾15萬俄軍參戰，烏克蘭國防部周三（16日）公布消息，再有1名俄軍將領陣亡，是俄軍第4名陣亡將領。烏克蘭媒體指，新陣亡俄軍將領是現年47歲的少將Oleg Mityaev，為一個師的師長，據報他周二（15日）在進攻馬里烏波爾（Mariupol）時喪生。烏克蘭內政部顧問Anton Gerashchenko在Telegram上公布1張俄軍將領屍體照片，俄羅斯未就消息發表評論。

英國國防部情報周四（17日）表示，俄羅斯正在使用較舊且精準度較低的武器，該批武器軍事效力較低，更大可能導致平民傷亡。英國國防部指，由於俄軍仍未能實現目標及控制烏克蘭領空，俄軍或消耗較原計劃更多的防區外空中發射武器，導致他們需使用軍事效力較低的武器。

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責任編輯：李俊儀