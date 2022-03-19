【營商策略】髮型師開店33年　堅持「四品」人性化管理

自疫情爆發以來，本港經濟大受打擊，不少行業因配合防疫政策，而被迫停業，以致面臨倒閉危機。但亦有美髮業人士憑藉三十多年營運髮型屋的經驗，堅守公司「四品」理念，以人性化的管理模式，在逆市中屹立不倒。

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從事美髮業三十餘年的梁國華指，與美髮業的淵源要追溯到他的中五時期，

當時流行整不同髮型，覺得很型。加上因朋友關係，可免費到一間髮型屋整頭髮，又不好意思不付費，便幫忙掃地、打點雜務。

從此，這份「兼職」成為了梁的周末指定行程。後來，他更自薦學習染髮、燙髮，協助應付髮型屋的繁忙時段。

免費理髮變入行 拜師兩年即創業

與大部分髮型師一樣，梁國華在拜師後正式開啟其髮型師之路。但與他人不盡相同的是，在拜師一年半後，他因其師傅移民，便毅然選擇與朋友一同創業，開設髮型屋「City Cut Hair Salon」（下稱City Cut）。

City Cut於1989年開業，梁坦言，雖然在髮型屋打工時日不算長，但深知建立品牌，以及髮型師品德對營運一間髮型屋的重要性。因此，在City Cut開業時已為公司制定以「四品」為核心的營運理念，即「品牌、品質、品格以及品德」。

他解釋，通過優質、高效的品牌經營與管理，才是企業生存和發展的成功之道。而要達致高效的經營，員工的品質、品德及品格極為重要。除了追求員工的技術和服務品質外，梁亦要求員工必須具備正直、謙虛的品格。保持對行業的熱誠同時，亦要配合團隊的多元化服務，參與義務工作。

緬甸開店助培訓 增進剃刀技術

在業界中屹立不倒三十年，過程中必然會遇上不少風浪。但風浪過後，都能讓梁國華對經營上有更多的體會，鞏固了City Cut的發展道路。

他指，創業最難的是經驗不足，沒有人教導，也沒有人帶領著，令他日後更著重員工的培訓。早在31年前，他便為員工設立一共12級的內部考核，以員工的技術分成不同等級，按其水平再加以培訓。

近年被稱為「Barber」的歐美風油頭盛行，為增進員工在Barber方面的技術，梁國華不但安排員工都荷蘭進修，更直接在緬甸開店，讓員工到緬甸工作一至三個月。

他坦言，在緬甸開店是看中了當地的經營模式，與昔日的香港理髮店相似，不像其他東南亞地區般商業化，可讓員工免去金錢上的憂慮，專心學習理髮技術。加上，緬甸的理髮店皆會為客人提供剃鬚服務，當地美髮從業員使用剃刀的技術及熟悉度十分高，

在緬甸工作就是很好的實習機會，而且當地同事個個都是剃刀方面的師傅。

拒預繳式消費 保留人情味

City Cut亦曾經歷兩度開分店，但因經營理念問題，而選擇結業。

你放手讓員工管理，自然不會干涉太多，但可惜他們追求客人預繳式消費，像跑數般，與自身的理念完全相反。

梁國華認為，提供高品質的服務才是留住客人的最佳方法，預繳式消費的經營模式過於商業化，令髮型屋失去以往帶給客人的人情味。他寧願選擇在租約期滿時，將分店結業。

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記者：殷凱怡

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