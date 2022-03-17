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【影視串流】Netflix非同住分享帳戶需額外多收23.8港元 3個地區率先實行

理財智慧 15:38 2022/03/17

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Netflix宣布，將會採取更嚴謹的措施，用戶若分享帳戶予非同住者需額外收費，並於智利、哥斯達黎加和秘魯三個地區率先測試，每個帳戶價錢為2.99美元（折合約23.8港元）。

Netflix近年一直​​嚴格規管用戶的共享帳戶，除了限制用戶裝置數量，早前也要求用戶驗證他們與帳戶持有人同住，成功驗證方可繼續使用，打擊用家過度分享單一帳戶密碼的行為。近日Netflix宣布，將會採取更嚴謹的措施，用戶若分享Netflix帳戶予非同住者，需額外收費。

同場加映 【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

Netflix指，在未來數週，將會在該三個地區推出和測試兩項新功能，分別是：「添加額外會員」以及「轉移資料到新帳號功能」。其中「添加額外會員」功能，主要針對標準及Premium高級會員，讓他們能以較低的價格，為最多兩個非同住的人新增子帳戶。至於「轉移資料到新帳號功能」，預計屆時會有部分用戶受新政策影響，需要轉移資料如播放清單、瀏覽紀錄等，轉移到一個新帳號。

同場加映 【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

 

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責任編輯：龍紀瑩

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