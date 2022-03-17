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【失業率】本港失業率上升0.6個百分點至4.5% 逾15.7萬人失業

理財智慧 18:36 2022/03/17

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第五波疫情持續嚴峻，政府統計處今日（17日）發表的最新失業率數字，經季節性調整的失業率2021年12月至2022年2月失業率急升至4.5%，就業不足率亦由上升至2.3%。

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與2021年11月至2022年1月比較，在2021年12月至2022年2月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。而在就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

在不經季節性調整下，失業人數由13.5萬人上升至15.79萬人，增加約2.27萬人。同期的就業不足人數亦由6.98萬人上升至8.69萬人，增加約1.71萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一個三個月期間顯著上升1.4個百分點至6.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率急升1.9個百分點至8.1%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別大幅上升1.5和2.9個百分點至6.2%和8.2%。大多數其他行業的失業情況亦惡化。

勞工及福利局局長羅致光表示，受本地第五波疫情的影響，勞工市場急劇惡化。他又指，由於嚴峻的本地疫情嚴重打擊與消費相關的活動，並干擾廣泛的經濟活動，勞工市場在短期內將繼續受壓。政府所採取的紓緩措施應能提供一定支援，而勞工市場往後的發展將取決於本地疫情如何演變。

 

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責任編輯：羅浩濂

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