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【AMZN】AWS推出雲端社群支援計劃　助香港中小企應對疫情衝擊

理財智慧 18:32 2022/03/17

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亞馬遜（Amazon）旗下網路服務系統Amazon Web Services (AWS) 今日（17日）宣布，推出專為香港中小企業而設的「雲端社群支援計劃」。AWS將向本地中小企提供總值1,200萬的AWS雲端資源，同時與多家AWS合作夥伴提供行業解決方案，加快她們應用雲端科技，實現數碼轉型，協助中小企應對疫情帶來的衝擊。

另外，中小企員工也可透過AWS提供免費的雲端培訓課程學習雲端科技，提升數碼技能以及長遠競爭力。「雲端社群支援計劃」由即日起至2022年年底接受申請，如欲了解更多詳情，請瀏覽AWS網站

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

AWS表示，近兩年來，新冠疫情對本港各行各業的經營造成沉重打擊，當日中小企社群更是首當其衝。越來越多的中小企陸續開展數碼轉型計劃，希望讓業務盡快重回正軌。香港生產力促進局調查顯示，雖然本地中小企視數碼轉型為業務發展趨勢，但他們或缺乏足夠資源進行數碼轉型。在香港中小企領先營商指數調查中，本港有近65%的中小企表示轉型過程中最希望得到技術人才上的支援，其次為資金上的支援（54%），以及科技解決方案上的支援（43%）等。

為了支援中小企加快應用數碼科技和雲端技術度過難關，AWS將為全港中小企提供一系列資源，包括解決方案、技術支援以及協助雲端遷移等服務，幫助中小企選擇並推動數碼轉型方案。AWS也將為合資格的中小企提供12,000港元的AWS雲端資源，以協助他們支付雲端服務的相關成本。

【延伸閱讀】【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份  受惠內地經濟增長目標【見下頁

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此外，AWS將聯同AWS合作夥伴，為參與計劃的中小企提供針對零售、保險、金融科技、物流、媒體娛樂等不同行業的解決方案和業務支援，例如遙距辦公、自動化商業和生產程序，以至電子商貿模式銷售等，以協助中小企提高生產力或將業務流程升級轉型。

在支援中小企培養科技人才方面，是次計劃亦會提供專業認證的免費培訓課程，協助員工提升雲端技能，從而推動企業數碼轉型。

此外，為了響應港府於最新一份財政預算案中加強企業轉型的措施，AWS將提供免費項目諮詢服務，協助中小企尋找合適的政府科技基金，包括「科技劵計劃」、「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）」及「中小企業市場推廣基金」。

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撰文 : 陳楚琨

疫情 電子商貿 數碼轉型 AWS 港元 香港生產力促進局 雲端 銷售 香港 Fintech

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