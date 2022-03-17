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【居民總收入】去年第四季本地居民總收入比同期升6.7%　全年升8.3%至30,666億元

理財智慧 18:08 2022/03/17

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政府統計處今日（17日）公布，2021年第四季香港本地居民總收入較上年同期上升6.7%至7,868億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,513億元，按年升幅為6.3%。2021年第四季的本地居民總收入，較本地生產總值多出355億元，相當於該季本地生產總值的4.7%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，2021年第四季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升6.5%，而本地生產總值在同季實質增長4.8%。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升12.3%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得12.9%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益增加。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升11.2%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益下跌0.9%，主要是由於非本地投資者獲取的本地長期債務證券的利息收益減少。

【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈 申請者「爆棚」社署覆唔切 何啟明：盡快安排面試【見下頁

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按國家／地區分析，在2021年第四季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的46.5%。其次是英屬維爾京群島，佔22.9%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島在2021年第四季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的27.2%及25.7%。

就2021年全年而言，香港本地居民總收入較2020年上升8.3%至30,666億元：這較同年本地生產總值的28,616億元多出2,050億元，顯示有相等數額的初次收入淨流入，相當於該年本地生產總值的7.2%。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 GDP 政府統計處 香港

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