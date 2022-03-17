美國啟動加息周期　中港股市絕地反擊

美國聯儲局一如預期加息25個基點，並暗示年內加息陸續有來。會後聲明不再提及疫情風險，反而更加強調通脹升溫。同時，聯儲局表示，俄羅斯入侵烏克蘭可能會給通脹帶來額外的上行壓力，並對經濟活動造成打擊。美聯儲亦預計將在與未來的會議上開始縮減資產負債表。利率預測確認了美聯儲的鷹派轉向，並與利率市場預期一致。2022年底和2023年底的利率預測分別從0.875%和1.625%大幅上修至1.875%和2.75%。值得注意的是，美聯儲預計政策利率將在2024年底保持在2.75%不變，並在較長期內回落至2.375%（從之前的2.75%下調），表明有降息的機會。總的來說，聯儲局的鷹派轉向和今年全年加息7次的預測基本符合市場預期，由於聯儲局的鷹派轉向對市場缺乏驚喜，會議後市場參與者削減了美元多頭頭寸，而其他主要央行（日本央行除外）應該有更多空間在此做出鷹派轉變，筆者預期，美元可能在短期內出現回調。

另一方面，中國當局正發出強烈訊號穩定金融市場，在國務院金融穩定發展委員會會議上，有關官員指出，中國將以貨幣政策主動應對第一季度經濟下行風險，並透露中美雙方在監管上保持良好溝通，取得積極進展，中國政府將繼續支持企業境外上市。筆者認為，有關會議釋出強烈訊號，本年中國政策將以穩經濟穩金融優先，企業整改行動已非首要任務，會議亦回應近日外資對中國投資失去信心及中美金融脫鈎的憂慮。會議後，中港股市絕地反擊，人民幣亦大幅反彈至6.35水平，短期內資金外流壓力或有所紓緩，但西方對俄羅斯的制裁影響深遠，外資擔心中國或成下一個被金融制裁的目標，有關投資隨時清零。外資減持手上中國投資將構成人民幣貶值的另一風險。

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