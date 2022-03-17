▲ 【業績|公用股】港華智慧能源去年淨利潤跌13% 售氣量增21%、末期息派15港仙

港華智慧能源 （01083） 公布，去年集團業務持續增長，整體燃氣銷售量增加 21%至145.79億立方米，營業額升34%至 171.25億元，淨利潤跌13.4%至12.5億元，擬派末期股息每股15港仙。

集團表示，去年新增燃氣接駁用戶52.5萬戶， 較去年增長約11%。同時，集團擴大推進零碳智慧園區業務版圖，去年年底已在全國23個省/直轄市/自治區成立逾240個項目， 業務範圍覆蓋城市燃氣、再生能源等。集團目標是到2025年，為200個工業園區提供智慧能源方案。

集團去年未計入可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動損失3.59億元，稅後溢利上升11%至16.12億元。而去年的流動負債超出其流動資產約96.45億元，董事已審慎考慮到集團日後的流動資金。去年之負債包含須於報告期期末起計一年內償還的約86.33億港元借款。

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編輯:姚卓然