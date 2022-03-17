【香港經濟】本港失業率升0.6個百分點至4.5%創半年高　消費旅遊相關行業失業率6.9%

▲ 本港失業率升0.6個百分點至4.5%，消費及旅遊相關行業失業率6.9%。

政府統計處發表的最新勞動人口統計數字顯示，經季節性調整的失業率由2021年11月至2022年1月的3.9%，上升至2021年12月至2022年2月的4.5%，重上去年9月水平。就業不足率亦由2021年11月至2022年1月的1.8%，上升至2021年12月至2022年2月的2.3%。

差不多所有主要行業失業率及就業不足率均上升

按季比較，在2021年12月至2022年2月期間，不經季節性調整，差不多所有主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由2021年11月至2022年1月的367.65萬人，下跌至2021年12月至2022年2月的364.28萬人，減少約3.37萬人。同期的總勞動人口亦由381.17萬人下跌至380.07萬人，減少約1.1萬人。

不經季節性調整的失業人數由2021年11月至2022年1月的13.52萬人，上升至2021年12月至2022年2月的15.79萬人，增加約2.27萬人。同期的就業不足人數亦由6.98萬人上升至8.69萬人，增加約1.71萬人。

羅致光：勞工市場在短期內將繼續受壓

勞工及福利局局長羅致光表示，受本地第五波疫情的影響，勞工市場急劇惡化。2021年12月至2022年2月經季節性調整的失業率較2021年1月至2022年1月顯著上升0.6個百分點至4.5%，就業不足率亦上升0.5個百分點至2.3%。同時，總就業人數較上一個三個月期間減少3.37萬人至364.28萬人，失業人數增加2.27萬人至15.79萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率期內較上一個3個月期間顯著上升1.4個百分點至6.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率急升1.9個百分點至8.1%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別大幅上升1.5和2.9個百分點至6.2%和8.2%。大多數其他行業的失業情況亦惡化。

羅致光又指，由於嚴峻的本地疫情嚴重打擊與消費相關的活動，並干擾廣泛的經濟活動，勞工市場在短期內將繼續受壓。政府所採取的紓緩措施應能提供一定支援，而勞工市場往後的發展將取決於本地疫情如何演變。政府會繼續密切留意相關情況。

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