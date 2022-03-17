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【iBond 2021】花旗料明年通脹升3% iBond回報或超逾兩厘包底息

16:45 2022/03/17

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統計處將於下周一公布2月份CPI，大新的專家料升1.6%。

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統計處將於下周一（3月21日）公布2月份本港消費物價指數（CPI），大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒料，上月CPI按年升1.6%，較1月份只升1.2%為高，但遠低於去年12月勁升2.4%。不過，市料3月起CPI開始趨升，皆因俄羅斯入侵烏克蘭除令油價飛升、糧食漲價。另外，內地突爆疫，深圳封城7天，亦使全球供應鏈再度惡化。綜合3位專家對CPI估計，以大行花旗最進取，預計今年全年CPI升2.5%，明年再攀升至3%。

若今明兩年通脹顯著急漲，以浮息計價的通脹掛鈎債券（iBond、04246），以至稍後重推的政府綠色債券，兩者的派息有望超越兩厘的包底息率。

政府因應疫情延期發行綠色零售債券【下一頁

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預測香港今年首季通脹按年升幅達2%，之後三季可能逐步升溫至2.6%、2.7%及3.2%。至於今年全年平均通脹預測2.5%，2023年或進一步升至3%。

上商研究部主管林俊泓較保守，相信今年全年本港CPI只升1.8%，往後兩年才加快，明年上揚2.2%，2024年更錄得2.3%升幅。

反觀，大新的溫嘉煒最克制，估計今年本港CPI只升1.7%，明年再收窄至1.5%。

此外，談及本港經濟增長方面，花旗的廖嘉豪表示，受疫情衝擊，預測第一季或按年收縮1.2%，之後或回穩，第二季經濟增長預測0.8%，第三及第四季反彈可能較明顯，料分別增長4.6%及5.6%。今年全年GDP或增長2.5%，明年復甦有機會加快至增長3.5%。

財政司司長陳茂波於上月23日發表預算案時指，預計今年整體通脹料升2.1%，基本通脹升2%。此外，今年再向市民派電子消費券，總額約664億元，4月起先發放首筆金額，市料可緩和新一波疫情重創本港經濟。

首階段5000元電子消費券4月發【下一頁

外圍方面，聯儲局主席鮑威爾昨晚指，關注俄烏危機影響，相信通脹上半年仍處高位。

另方面，經濟通的數據顯示，iBond自去年中在港交所 （00388） 掛牌，其52周高位為104.05元，低位在100.6元，今天（17日）收報100.7元。

那邊廂，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回覆本報查詢指，受嚴格的防疫措施影響，預計香港經濟在今年首兩季難免出現顯著的按年同比收縮。如果第二季之後疫情逐步受控，本地經濟活動正常化取得進展，全年仍有機會實現低單位數增長，但2022年GDP增幅或在2%以下。不過，預計未來兩年呈顯著反彈，2023及2024年GDP增速分別為5%及3.5%。

上商的林俊泓料今年GDP只升2%，明年改善至升2.9%，2024年再升3%。而陳茂波於上周亦預警，受第5波疫情打擊等，首季本港經濟呈收縮。大新溫嘉煒預測首季GDP陷負增長1.7%，次季再急彈4.6%。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

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【iBond 】環球通脹急升溫　為何iBond 回報率仍只得兩厘多？

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

香港 CPI GDP 陳茂波 電子消費券 iBond 通脹債券 通脹 債券 宏觀分析

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