油價高企利好電動車 GX中國電車（02845）整固區間睇咩位？

GX中國電車 （02845） 收市升近3%。據中國乘用車市場信息聯席會數據指，今年1月內地新能源汽車市場滲透率為16.6%，比去年同期升近10%。市場預期2022年內地新能源汽車銷售量將高達480萬輛，按年增長38%。俄烏戰事令石油價格上揚，料短期電動車前景仍看俏。瑭明資本董事曾啟邦（Rex）稱，晶片短缺下車股於今年第一、二季增長有限，GX中國電車的大回小漲形態未變，想知反彈目標價及整固區間位？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*美國議息結果揭盅 港股報復式反彈策略如何？重溫《ET開市直擊》曾啟邦分析買賣部署*【按此速睇－附time code】

Time code

00：31 - 港股今日焦點速覽

01：06 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：31 - 亞太股市早段市況速報

03：09 - 美國聯儲局議息結果怎解讀？

07：03 - 預計加息後美股平穩發展 短期上落市區間

07：43 - 中概股監管陰霾過未？繼續持有抑或止賺？

10：17 - 港股要重上23000點需要有更多措施

12：14 - 港股上日市況速覽+北水盤路

13：26 - 國務院政策180度轉變令市場亢奮 留意是否有更多具體措施

16：41 - 恒指以22700點為反彈目標

17：40 - 港股現時追入以長綫角度睇 宜分多注平均買入

18：30 - 留意恒指22500點有阻力 政策敏感度高的股份宜短炒

20：30 - ET個股推介：友邦（01299）

21：58 - 港股開市前市況速報

25：25 - 觀眾問股：比亞迪（01211）可追入？甚麼價位買入？

27：51 - 觀眾問股：港交所（00388）是吸納好時機？甚麼價位買入？

29：29 - 觀眾問股：中國銀行（03988）、長江基建（01038）長擺收息點揀？

31：36 - 觀眾問股：雅居樂（03383）4.35元買入 反彈目標看多少？

33：34 - 觀眾問股：中集安瑞科（03899）10元有貨點睇？

34：31 - 觀眾問股：光大環境（00257）未有貨可否作中綫部署？

35：40 - 觀眾問股：阿里巴巴（09988）85元買入點睇？

37：29 - 觀眾問股：騰訊（00700）500元有貨可撈底溝貨？

39：22 - 觀眾問股：滙豐（00005）點睇？

41：03 - 港股開市初段市況速報

41：19 - 觀眾問股：理想汽車（02015）114元買入有冇機會鬆綁，操作建議？

43：53 - 觀眾問股：京東（09618）270元買入怎操作？有機會鬆綁？

46：01 - 觀眾問股：中移動（00941）53元有貨繼續揸住？

47：26 - 港股兩日已升3000點 買貨時機已過要做對沖？

48：36 - 觀眾問股：中國聯通（00762）vs 香港電訊（06823）買入收息點睇？

49：56 - 觀眾問股：長實（01113）50元有貨怎操作？本地地產股又點睇？

52：42 - 觀眾問股：電訊盈科（00008）3.98元有貨、跌市時走了現價可買返？

54：15 - 觀眾問股：南方A50（02822）未有貨現價可以買？

56：57 - 觀眾問股：贛鋒鋰業（01772）走勢點睇？

58：50 - 觀眾問股：GX中國電車（02845）168元有貨點睇？

1：00：35 - 消息股：新秀麗（01910）、金蝶（00268）、長江基建（01038）、電能實業（00006）

1：01：55 - 港股、內地開市初段市況速報

1：02：29 - 財經日誌提提你