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油價高企利好電動車 GX中國電車（02845）整固區間睇咩位？

股市 16:41 2022/03/17

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GX中國電車 （02845） 收市升近3%。據中國乘用車市場信息聯席會數據指，今年1月內地新能源汽車市場滲透率為16.6%，比去年同期升近10%。市場預期2022年內地新能源汽車銷售量將高達480萬輛，按年增長38%。俄烏戰事令石油價格上揚，料短期電動車前景仍看俏。瑭明資本董事曾啟邦（Rex）稱，晶片短缺下車股於今年第一、二季增長有限，GX中國電車的大回小漲形態未變，想知反彈目標價及整固區間位？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*美國議息結果揭盅 港股報復式反彈策略如何？重溫《ET開市直擊》曾啟邦分析買賣部署*【按此速睇－附time code】

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00：31 - 港股今日焦點速覽　
01：06 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：31 - 亞太股市早段市況速報
03：09 - 美國聯儲局議息結果怎解讀？
07：03 - 預計加息後美股平穩發展    短期上落市區間
07：43 - 中概股監管陰霾過未？繼續持有抑或止賺？
10：17 - 港股要重上23000點需要有更多措施
12：14 - 港股上日市況速覽+北水盤路
13：26 - 國務院政策180度轉變令市場亢奮     留意是否有更多具體措施
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17：40 - 港股現時追入以長綫角度睇    宜分多注平均買入
18：30 - 留意恒指22500點有阻力    政策敏感度高的股份宜短炒
20：30 - ET個股推介：友邦（01299）
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29：29 - 觀眾問股：中國銀行（03988）、長江基建（01038）長擺收息點揀？
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33：34 - 觀眾問股：中集安瑞科（03899）10元有貨點睇？
34：31 - 觀眾問股：光大環境（00257）未有貨可否作中綫部署？
35：40 - 觀眾問股：阿里巴巴（09988）85元買入點睇？
37：29 - 觀眾問股：騰訊（00700）500元有貨可撈底溝貨？
39：22 - 觀眾問股：滙豐（00005）點睇？
41：03 - 港股開市初段市況速報
41：19 - 觀眾問股：理想汽車（02015）114元買入有冇機會鬆綁，操作建議？
43：53 - 觀眾問股：京東（09618）270元買入怎操作？有機會鬆綁？
46：01 - 觀眾問股：中移動（00941）53元有貨繼續揸住？
47：26 - 港股兩日已升3000點    買貨時機已過要做對沖？
48：36 - 觀眾問股：中國聯通（00762）vs 香港電訊（06823）買入收息點睇？
49：56 - 觀眾問股：長實（01113）50元有貨怎操作？本地地產股又點睇？
52：42 - 觀眾問股：電訊盈科（00008）3.98元有貨、跌市時走了現價可買返？
54：15 - 觀眾問股：南方A50（02822）未有貨現價可以買？
56：57 - 觀眾問股：贛鋒鋰業（01772）走勢點睇？
58：50 - 觀眾問股：GX中國電車（02845）168元有貨點睇？
1：00：35 - 消息股：新秀麗（01910）、金蝶（00268）、長江基建（01038）、電能實業（00006）
1：01：55 - 港股、內地開市初段市況速報
1：02：29 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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GX中國電車（02845） 東風集團股份（00489） 五菱汽車（00305） 比亞迪股份（01211） 雅迪控股（01585） 中國重汽（03808） 華晨中國汽車（01114） 廣汽集團（02238） 恒大汽車（00708） 長城汽車（02333）

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【香港經濟】本港失業率升0.6個百分點至4.5%創半年高　消費旅遊相關行業失業率6.9%
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