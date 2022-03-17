【業績｜電訊股】中國電信柯瑞文：力爭今年收入利潤保持兩位數增長　去年多賺24.5%息0.17元人幣　今年起派中期息（第二版）

▲ 中國電信去年多賺24.5%息0.17元人幣 今年起派中期息

中國電信 （00728） 公布去年全年業績，淨利潤按年升24.5%至259.48億元（人民幣，下同），剔除出售附屬公司的一次性稅後收益後則增長17.7%。中電信擬派末期息每股0.17元。中電信全日升2.4%，收報2.95港元，折算計現價股息率為7.1厘。中電信指，公司將自2022年起宣派中期股息。

去年中國電信資本支出約867.23億元，按年增2.3%。中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文稱，今年資本開支約930億元，按年增約7%。

柯瑞文稱，中國電信正處於重要發展機遇期，要對長遠基礎建設保持適度投資強度，投入「東數西算」工程。柯瑞文提到，資本支出結構方面，5G相關佔比會下降，而產業數字化佔比則會提升，包括數據中心（IDC）、算力等雲發展。

柯瑞文：力爭中國電信收入利潤保持兩位數增長 現時息率具有吸引力

柯瑞文指出，中國電信未來會控制資本投資增幅慢於收入及利潤增長，逐步降低資本開支佔營收比例，今年會力爭中國電信收入利潤保持兩位數增長，冀資本開支更具有效率。

對於股價表現方面，柯瑞文表示，外界近日尤其關注股價，但對中國電信未來表現有信心。柯瑞文提到，中國電信去年派息比率約60%水平，目標A股去年上市後三年內將股息率提高到70%以上，現時息率回報有吸引力，A股超過4厘，H股超過7厘。

中國電信積極考慮回購等各種方案

問及中國電信會否回購，柯瑞文指出，去年中國電信控股股東早前宣布將斥資不少於40億元人民幣回購A股股份，目前也正在實拖當中，中國電信了解股東意見，積極考慮回購等各種方案，悉時向市場溝通及披露相關訊息。

期內，經營收入按年升11.7%至4396億元，服務收人增7.8%至4028億元，剔除出售附屬公司的收入影響後則增長8.1%。移動通信服務收入為1,842億元，按年增長4.9%，移動用戶達到3.72億戶，5G套餐滲透率達到50.4%。移動用戶ARPU（平均用戶收入）為45元，按年增長2.0%

另外，固網及智慧家庭服務收入1,135億元，按年增長4.1%，有線寬帶用戶達到近1.70億戶。

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