【業績｜電訊股】中國電信去年多賺24.5%息0.17元人幣　今年起派中期息

▲ 中國電信去年多賺24.5%息0.17元人幣 今年起派中期息

中國電信 （00728） 公布去年全年業績，淨利潤按年升24.5%至259.48億元（人民幣，下同），剔除出售附屬公司的一次性稅後收益後則增長17.7%。中電信擬派末期息每股0.17元。中電信全日升2.4%，收報2.95港元，折算計現價股息率為7.1厘。

期內，經營收入按年升11.7%至4396億元，服務收人增7.8%至4028億元，剔除出售附屬公司的收入影響後則增長8.1%。移動通信服務收入為1,842億元，按年增長4.9%，移動用戶達到3.72億戶，5G套餐滲透率達到50.4%。

另外，固網及智慧家庭服務收入1,135億元，按年增長4.1%，有線寬帶用戶達到近1.70億戶。

中電信指，公司將自2022年起宣派中期股息，並在A股發行上市後三年內，逐步將每年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。

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