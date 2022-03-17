  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜電訊股】中國電信去年多賺24.5%息0.17元人幣　今年起派中期息

股市 16:51 2022/03/17

分享：

中國電信去年多賺24.5%息0.17元人幣　今年起派中期息

中國電信 （00728） 公布去年全年業績，淨利潤按年升24.5%至259.48億元（人民幣，下同），剔除出售附屬公司的一次性稅後收益後則增長17.7%。中電信擬派末期息每股0.17元。中電信全日升2.4%，收報2.95港元，折算計現價股息率為7.1厘。

期內，經營收入按年升11.7%至4396億元，服務收人增7.8%至4028億元，剔除出售附屬公司的收入影響後則增長8.1%。移動通信服務收入為1,842億元，按年增長4.9%，移動用戶達到3.72億戶，5G套餐滲透率達到50.4%。

另外，固網及智慧家庭服務收入1,135億元，按年增長4.1%，有線寬帶用戶達到近1.70億戶。

中電信指，公司將自2022年起宣派中期股息，並在A股發行上市後三年內，逐步將每年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：【盈喜盈警】中國電信料去年多賺至少23%　收入增長起碼一成

【電訊股｜業績】聯通股價仍跌4%　去年多賺15%、未來3年完成5G網絡建設（第二版）

港股 中國電信（00728） 業績公布

上一篇文章

【業績公布】光大控股去年純利增13.6%至25.7億　派發末期息0.3元、全年股息率超7厘

下一篇文章

【美國加息】信安：聯儲局第二季仍有機會加息0.5厘　一文看清儲局議息後投資界最新看法（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【港股市況】恒指再升1413點、兩日累升3000點　阿里巴巴、美團升12%　融創抽升近六成（不斷更新）
【港股市況】恒指再升1413點、兩日累升3000點　阿里巴巴、美團升12%　融創抽升近六成（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款