【長和業績】長和去年多賺15%符預期、股價曾漲4%　末期息增9%至1.86元、周息率約4.8厘

▲ 【長和業績】長和去年多賺15%符預期 末期息增9%至1.86元、周息率4.83厘

長和 （00001） 公布，以IFRS16後會計基準，去年呈報盈利按年賺15%至334.8億元，大致符合市場預期。長和宣派末期息1.86元，按年增9%，全年派息則增15%至2.66元。以長和收市價55元，現價周息率約4.83厘。

同樣以IFRS16後會計基準，長和去年收益增10%至4454億元；EBITDA按年增11%至1357億元；息稅前盈利（EBIT）按年增18%至688億元。

長和公布業績後，周五股價逆市向好，最多升4%，高見57元。至上午10時24分，長和升2.5%，暫報56.35元，成交1.8億元。

撇特殊項目 長和去年基本盈利增30%

長和主席李澤鉅指，去年業績包括多項單次項目影響，全年相關應佔收益淨額為49億元，包括成出售意大利及瑞典發射塔資產錄收益253億元，但意大利電訊業務非現金商譽減值約155億元、能源業務與Cenovus Energy合併後確認非現金外匯儲備虧損約35億元，Cenovus Energy美國煉油資產非現金減值約14億元。

長和2020年也有淨額70億元特殊項目收益。李澤鉅稱，若撇除單次項目盈虧影響，2021年集團基本盈利按年增30%。

李澤鉅：若無不可見情況 長和可穩定增長

李澤鉅又指，疫情、多國通脹等不明朗，令今年全球增長軌轍及世界主要經濟體增長趨勢難以預測，但重申集團嚴謹審慎理財，若無其他不可預見情況，預期集團將得以維持穩定增長步伐並於來年繼續取得出色表現。

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