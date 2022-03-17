【消費優惠】foodpanda香港夥拍Atome 推「先享後付」支付選擇 可獲50元消費優惠

foodpanda香港與 Atome 與今天（17日）宣布建立合作夥伴關係，一站式美食、生活百貨外送平台foodpanda現已接受Atome「先享後付」的支付選擇，帶來更靈活的支付方案。

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由3月14日起，所有foodpanda香港的用戶都能享受零利息、分3期付款的便利。於付款前，只需下載Atome應用程式並登記為用戶，選擇Atome作支付選項即可。顧客現時能透過foodpanda全天候24小時的外送服務，以及Atome零利息的延期還款選擇，享受「更快的服務，可延遲的付款」去訂購美食和生活百貨。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，foodpanda和Atome擁有共同的理念，要為香港人帶來更優質的服務。透過把Atome加入到foodpanda的一站式快商務平台，用戶在購買美食和生活百貨時的體驗，將會變得更為直接、容易負擔和便利。

為慶祝是次合作，並鼓勵香港人於嚴峻的疫情下在家安全用餐和購物，所有foodpanda用戶在選擇使用Atome時，都能獲得一次性的50元消費優惠。而現有Atome用戶於foodpanda最低消費港幣滿350元，或Atome新用戶於foodpanda最低消費為$250元，均可獲50元消費優惠。

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責任編輯：羅浩濂