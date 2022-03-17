▲ 【SPAC】香港首家SPAC周五登場 只限專業投資者買賣、首日僅28家券商參與

香港首家特殊目的收購公司（SPAC）Aquila （新上市編號：07836） 周五首日掛牌，因應香港SPAC只限符合證監會定義的「專業投資者」參與，謝絕普羅散戶買賣。在券商層面，經紀行需要向聯交所申請為「SPAC交易所參與者」才可代客買賣，於首日交易只有28家券商可以參與。

目前港股市場有635家開業交易所參與者，暫時有32家券商申請成為「SPAC交易所參與者」，當中中信里昂證券、瑞銀證券3月21日資格才生效，而德林、高盛申請仍在處理中。

首批28家參與的SPAC券商，除了花旗、滙豐、大和、摩通、大摩、瑞信等外資銀行或券商，以及海通國際、中信、招銀國際、農銀國際等中資行，部分主攻零售投資者的券商如富途、盈透（Interactive Brokers）、致富都有參與。

全數SPAC交易所參與者名單，可參考港交所網頁

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