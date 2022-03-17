  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SPAC】香港首家SPAC周五登場　只限專業投資者買賣、首日僅28家券商參與

股市 16:22 2022/03/17

分享：

【SPAC】香港首家SPAC周五登場　只限專業投資者買賣、首日僅28家券商參與

香港首家特殊目的收購公司（SPAC）Aquila （新上市編號：07836） 周五首日掛牌，因應香港SPAC只限符合證監會定義的「專業投資者」參與，謝絕普羅散戶買賣。在券商層面，經紀行需要向聯交所申請為「SPAC交易所參與者」才可代客買賣，於首日交易只有28家券商可以參與。

目前港股市場有635家開業交易所參與者，暫時有32家券商申請成為「SPAC交易所參與者」，當中中信里昂證券、瑞銀證券3月21日資格才生效，而德林、高盛申請仍在處理中。

首批28家參與的SPAC券商，除了花旗、滙豐、大和、摩通、大摩、瑞信等外資銀行或券商，以及海通國際、中信、招銀國際、農銀國際等中資行，部分主攻零售投資者的券商如富途、盈透（Interactive Brokers）、致富都有參與。

全數SPAC交易所參與者名單，可參考港交所網頁

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

相關文章：

【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila料將明日上市　公司：獲適度超額認購、投資者總數達99名

【SPAC】A SPAC遞港上市申請　裕承科金為發起人之一、鄭志剛間接持股75%

港股 IPO 香港交易及結算所有限公司 特殊目的收購公司（SPAC）

上一篇文章

【內房危機】內房物管股報復式反彈　券商：若無大幅寬鬆措施反彈難持續　點名三隻行內贏家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款