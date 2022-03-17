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【保險業監管】3人以虛假學歷證書申請成為保險代理　遭保監局採取紀律行動

Hot Talk 16:20 2022/03/17

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保監局向3名人士採取紀律行動，指他們在申請成為保險代理人時，使用虛假學歷證明。

保監局向3名人士採取紀律行動，指他們在申請成為保險代理人時，使用虛假學歷證書，以證明自己滿足最低學歷要求。其中兩人被禁止申請成為持照人士為期3年，而另一名人士因承認指控，被禁止申請成為持牌人士為期兩年。

保監局指，任何人士申請成為持牌保險中介人時，必須證明他們是履行有關職務的適當人選。作為適當人選，申請人不但要達到最低學歷要求，亦必須誠實、可靠和有誠信。具備這些特質的人士方可獲委以信任，以向公眾提供與保險有關的意見和服務。保監局又表示，任何人士提交虛假學歷證書以證明自己為適當人選，不但無法證明他們已符合最低學歷資格，有關行為亦有損聲譽和缺乏誠信，應當被禁止重投保險業界一段較長的時間。

保監局稱，以上紀律行動涉及的三宗個案均是源自舊有的規管制度。有關登記申請是根據自律規管制度向保險代理登記委員會作出，即在保監局於 2019年9月23日開始直接規管持牌保險中介人之前所作出。因此，保監局根據《保險業條例》的過渡性安排，以事發時的有 關規定和按照保險代理登記委員會的紀律行動方針作出處理。

於2019年9月23日實施的新持牌保險中介人規管制度，加強了在申請牌照過程中提交虛假學歷證書的有關懲罰。在新制之下，在申請牌照或認可時向保監局提交虛假資料 為刑事罪行。任何人士干犯和被裁定有關罪行，將可被處最高第5級罰款3和監禁六個月。

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