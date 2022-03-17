【業績│地產股】長實去年純利升三成、末期息增23%至1.79元　李澤鉅：本地樓市將可持續平穩發展

▲ 【業績│地產股】長實公布業績

長實 （01113） 去年純利增長30.5%至212.41億元，末期息增加22.6%至1.79元，全年股息升22.2%至2.2元。長實主席李澤鉅指，在國家政策支持下，香港作為國際金融及創科中心之定位不變，料長遠前景樂觀，政府透過多元化政策及措施，務求增加短中期土地及房屋供應，加上用家需求持續穩健，本地樓市將可持續平穩發展。

長實去年已確診物業銷售減少2.2%至377.98億元，已簽約但未確認物業銷售約295.36億元，當中251.72億元料於今年入帳。

香港零售及寫字樓物業出租率降 租務收益減少4.6%

物業租務收入略減0.9%至66.93元，當中零售減少4.2%至26.18億元；收益則減少4.6%至56.61億元，主要因香港零售及寫字樓物業出租率受疫情影響下滑。長實指，集團將繼續優化租戶組合及提升資產競爭力，物業出租率整體維持穩健。酒店及服務套房業務方面，由於套房收益抵銷酒店虧損，整體收益增長53%至3.99億元。

內房方面，中央房控政策確保內房信貸有序投放，有助房地產業健康發展及良性循環，預料市場將維持平穩。集團內地物業銷售放緩，2021年度內地物業銷售收益較上年度減少。集團出售上海世紀盛薈廣場之交易，已於2022年1月完成，並將於 2022年上半年帶來收益。

李澤鉅：繼續物色合適物業發展機會

英國酒館方面，Greene King下半年營運表現較上半年理想，英式酒館業務全年所錄得虧損較2020年為少。縱然按年終評估確認商譽減值港幣20億500萬元，預期隨著解除所有防疫規 限後，英式酒館業務將穩步復甦。

李澤鉅指，集團以既定策略運用資本，進行穩定並可提供經常性收益優質投資，進一步鞏固並拓闊業務基礎，故對整體業務於疫情好轉、經營環境改善時重拾增長感到樂觀，強調香港及內地為集團地產業務重點市場，集團將繼續物色合適物業發展機會，對兩地前景充滿信心。

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