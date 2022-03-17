【虛擬經濟】考慮到虛擬資產行業發展迅速　港府有意為虛擬資產服務提供者設立發牌制度

財經事務及庫務局局長許正宇今日（17日）發表網誌，提到虛擬資產行業在全球發展迅速，香港作為國際金融中心，吸引了許多虛擬資產領域的人才和初創企業落戶，因此設立一套整全監管體系，建立市場信心以開拓可持續發展路徑十分重要。就此，政府及金融監管機構近日開展了一系列措施，以確保虛擬資產行業有序發展和運作，當中包括為虛擬資產服務提供者設立發牌制度。

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就虛擬資產服務提供者設立發牌制度方面，許正宇透露，政府將實施一套發牌制度，要求所有虛擬資產交易所在香港提供服務前，必須向證監會申請牌照，這套發牌制度將同時適用於證券型，及非證券型虛擬資產（如目前市值最大的Bitcoin）。

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政府將要求虛擬資產交易所，遵守現時適用於傳統金融機構在打擊洗錢、恐怖分子資金籌集，及保護投資者等方面的要求及責任，例如設立適當的預防市場操控政策及措施，以保持監管的一致性。同時兼顧了虛擬資產交易業務屬高科技行業的特性，將就應對系統故障或網絡安全等潛在風險訂立相關要求。

許正宇表示，今年2月已向立法會財經事務委員會作出簡介，根據從立法會及公眾諮詢收集的意見，現正積極準備修訂法例，目標是在本年稍後向立法會提交修訂條例草案。

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