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【內房危機】內房物管股報復式反彈　券商：若無大幅寬鬆措施反彈難持續　點名三隻行內贏家

股市 16:33 2022/03/17

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內房物管股報復式反彈　券商：若無大幅寬鬆措施反彈難持續　點名三隻行內贏家

中央日前發表對房地產利好言論，內房及物管股報復式反彈，多隻股份升1成至3成，其中，融創 （01918） 全日升59%，收報6.25元，新城發展 （01030） 、龍光 （03380） 、時代中國 （01233） 、雅生活 （03319） 及融創服務 （01516） 均升逾4成。綜合券商分析，內房股短期不明朗因素消除，惟仍需放寬措施以免房企流動性問題持續惡化，焦點也從政策轉向銷售，內房股中看好中海外 （00688） 、潤地 （01109） 及龍湖 （00960）

房產稅今年不擴大，財政部：不具備條件增加改革試點城市，看【下一頁】

摩根大通指，中國財政部指今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，短期不明朗因素消除，而且據報內地當局正計劃推出措施打擊惡意沽空機構，料內房股股價短期正面。然而，當局未有詳述實際需求端寬鬆措施，內地樓市仍然疲弱，疫情也或令發展商流動性惡化，若果無大幅寬鬆措施帶動第二季銷售改善，內房股股價反彈難持續。

除此之外，高盛表示，留意到地方政府自3月起持續鬆綁、內地資產管理公司開始出手，例如東方資產管理發100億人民幣債券緩助陷入困難的房企、加快併購信貸發行，例如CREIS指，年初至今，中國開發商共獲得超過1500億元人民幣的融資額度用於收購。但若要增加投資者信心、重建市場健康發展以及達成中國經濟增長5.5%目標，認為中央可能需要加強政策支持。

花旗料3月內房銷售跌50%

花旗預期，3月份內房股表現波動，並由政策轉向銷售驅動。儘管中央高層官員基調令人鼓舞，但並未帶來任何實質性的重大政策改變，幾乎無助受債務困擾的房企。而且，內地新一波疫情將對銷售產生重大負面影響，估計3月份銷售按年挫50%，此前預期跌40%。

該行認為中海外、潤地及龍湖將是行內贏家，而相對而言，中海外及旭輝 （00884） 「性價比」較高。

滙豐研究也指，內房友善政策帶來的緩解屬短暫，因為開發商的融資問題尚未直接解決，續看好國企及優質民企，例如中海外、潤地及旭輝，物管股則看中海物業 （02669） 及碧桂園服務 （06098） ，評級均為「買入」。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

相關文章：【內房危機】佳兆業飈近4成　傳正與招商蛇口等國企接洽

【內房危機】富力料無法兌付下月7日到期的「16富力04」　擬尋求展期

港股 旭輝 碧桂園服務（06098） 中海物業（02669）
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