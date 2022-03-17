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【芯片大戰】去年全球半導體市場營收突破5015億港元、再創歷史新高　受惠芯片需求強勁及業界產能擴大

股市 16:08 2022/03/17

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【芯片大戰】去年全球半導體市場營收突破5015億港元、再創歷史新高　受惠芯片需求強勁及業界產能擴大

國際半導體產業協會（SEMI）公布最新半導體材料市場報告，2021年全球半導體材料市場營收成長15.9%，達到643億美元（約5015億港元），超越2020年創下的555億美元（約4329億元）紀錄再創歷史新高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，去年全球半導體材料市場驚人，增長主要來自對芯片的強勁需求及業界產能擴大。曹世綸認為，隨著數碼轉型步伐持續加速，電子產品出現歷史罕見的大量需求，去年全球各地區皆有兩位數或極高的個位數成長。

Intel宣布未來10年在歐投資800億歐元　建立完整半導體生態圈，看【下一頁】

2021年晶圓營收增長15.5%達404億美元

SEMI指，2021年晶圓製造材料與封裝材料營收分別達到404億美元（約3150億港元）和239億美元（約1864億港元），按年增長15.5%和16.5%。其中，晶圓製造材料市場以矽片（silicon）、濕化學品（wet chemical）、化學機械研磨（CMP）及光罩（photomask）等部門表現最為強勢；封裝材料市場成長則主要由有機基板（organic substrate）、導線架（lead frames）及打線接合（bonding wire）等部門所帶動。

去年台灣繼續成為全球最大半導體材料消費市場，總金額達147億美元，按年增15.7%，連續12年成為冠軍；內地市場規模約119億美元，按年增21.9%；韓國則繼續穩居第三大。

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

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