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【業績|內險股】平保去年營運利潤升6.1％、惟純利受累華夏幸福減值　全年股息升約8%至2.38元

股市 18:40 2022/03/17

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平保（02318）去年營運利潤1479.61億元（人民幣，下同），按年升6.1％。

平保 （02318） 去年營運利潤1479.61億元（人民幣，下同），按年升6.1％。去年平保壽險及健康險業務新業務價值378.98億元，按年下降23.6%。主要受到儲蓄型產品佔比上升以及轉型期間代理人數下滑的雙重影響。

集團去年純利1016.18億元，按年跌29％，主要受華夏幸福相關投資資產減值計提影響。集團宣派末期息1.5元，使全年股息增至每股2.38元，按年增長8.2%。集團表示，去年對華夏幸福相關投資資產減值計提、估值調整及權益法損益調整金額，合計為432億元。對稅後純利影響為243億元，對稅後營運利潤影響則為73億元。

資本市場波動等因素累總投資收益跌28.1％

期內平安壽險代理人渠道人均首年保費按年增長超22%，反映人均產能有效提升。另外，即使去年發生河南水災，平安產險綜合成本率按年仍升1.1個百分點至98.0% ；承保利潤同比增長145.7%至51.36億元。

平保稱，當前國際環境複雜嚴峻，國內疫情多點散發，經濟增速下行壓力加大，居民消費恢復仍面臨諸多挑戰，對公司長期保障型保險業務仍有一定影響。

投資收益方面，平保去年淨投資收益及總投資收益分別是1514.54億元及1312.86億元，按年分別上升1.7％及下跌28.1％。去年集團受資本市場波動、市場利率下行及減值計提增加等影響，壽險及健康險業務收益率下跌，總投資收益率由6.2％降至4％。

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