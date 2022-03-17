【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園

近月樓市交投勁減，而新葵芳花園經歷近一個月「冰封」市況後，近日終打破僵局。一對搵樓約3年的年輕情侶見近日整體樓市回落、股市波動，決定大膽向業主鋤價，終以低於銀行估值價買入新葵芳花園一伙兩房單位。

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中原地產許偉業說，新葵芳花園D座中層3室，實用面積408平方呎，於去年12月放盤，原叫價678萬元，但市況持續轉差，終連番減價，將叫價降至638萬元。業主連番減價後，吸引一對睇樓3年的年輕情侶洽購，該對年輕情侶見近月國際局勢緊張，股市波動，出現前所未見的慘況，認為機不可失，故趁機大膽向業主還價600萬元，並在一周內三度親身上門睇樓與業主見面，最終買賣雙方各自讓步，單位以612萬元易手，成交呎價約1.5萬元。

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據網上銀行估價資料顯示，滙豐對上址的估價為646萬元，中銀為630萬元，反映成交價較銀行估價低約2.9%至5.3%。據了解，原業主於2014年以396萬購入上址單位，持貨約8年，現帳面獲利216萬元，物業期內升值約55%。

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