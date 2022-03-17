【制裁俄羅斯】烏克蘭副總理呼籲停售芯片予俄羅斯　高通加入抵制行列

▲ 高通政府事務高級副總裁Nate Tibbits在Twitter上回覆指，高通已全面停止向俄羅斯企業銷售商品，加入制裁行列。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已進入第三周，不少企業都因應呼籲撤出俄羅斯市場，甚至對俄羅斯作出制裁。烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov早前就在Twitter上，表示在俄羅斯仍可購得高通產品，呼籲高通停止向俄羅斯供貨。高通政府事務高級副總裁Nate Tibbits隨即在Twitter上回覆指，高通已全面停止向俄羅斯企業銷售商品，加入制裁行列。

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Mykhailo Fedorov早前在Twitter上點名高通，指俄羅斯仍可購買高通產品，譴責高通無意中讓俄羅斯得以殺死成千上萬的烏克蘭人。Nate Tibbits其後強調，該企早已呼籲俄烏戰爭和平落幕，也遵守美國的制裁和法律，不再向俄羅斯公司出售產品。

Mykhailo Fedorov獲得回覆後，也向高通表示感謝，更建議高通若願意提供幫助，可將其衛星電話發送給烏克蘭救援人員。

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責任編輯：曾曉汶

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