  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【制裁俄羅斯】烏克蘭副總理呼籲停售芯片予俄羅斯　高通加入抵制行列

科技 16:03 2022/03/17

分享：

高通政府事務高級副總裁Nate Tibbits在Twitter上回覆指，高通已全面停止向俄羅斯企業銷售商品，加入制裁行列。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已進入第三周，不少企業都因應呼籲撤出俄羅斯市場，甚至對俄羅斯作出制裁。烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov早前就在Twitter上，表示在俄羅斯仍可購得高通產品，呼籲高通停止向俄羅斯供貨。高通政府事務高級副總裁Nate Tibbits隨即在Twitter上回覆指，高通已全面停止向俄羅斯企業銷售商品，加入制裁行列。

【網傳拆局】「俄羅斯方塊」要改名「烏克蘭方塊」？

【烏克蘭】Android增空襲警報　即時警告烏克蘭民眾逃生

Mykhailo Fedorov早前在Twitter上點名高通，指俄羅斯仍可購買高通產品，譴責高通無意中讓俄羅斯得以殺死成千上萬的烏克蘭人。Nate Tibbits其後強調，該企早已呼籲俄烏戰爭和平落幕，也遵守美國的制裁和法律，不再向俄羅斯公司出售產品。

Mykhailo Fedorov獲得回覆後，也向高通表示感謝，更建議高通若願意提供幫助，可將其衛星電話發送給烏克蘭救援人員。

【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶

責任編輯：曾曉汶

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
2022/03/10
【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊
2022/03/09
【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊
【網絡詐騙】英國擬立法防線上欺詐廣告　違規社交平台最高可罰1.8億元
2022/03/09
【網絡詐騙】英國擬立法防線上欺詐廣告　違規社交平台最高可罰1.8億元
【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件
2022/03/08
【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件

你可能感興趣

【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
10:08 2022/03/10
【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊
19:10 2022/03/09
【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊
【網絡詐騙】英國擬立法防線上欺詐廣告　違規社交平台最高可罰1.8億元
14:30 2022/03/09
【網絡詐騙】英國擬立法防線上欺詐廣告　違規社交平台最高可罰1.8億元
制裁 商品 軍事 譴責 戰爭 晶片 烏克蘭 俄羅斯 美國 5G

下一篇文章

【網絡安全】資安有價有市　Mandiant指與Google有共同願景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易
【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易
【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任
【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任
【Netflix用戶噩耗】Netflix宣布與非同住者共用帳戶需額外收費　三地區率先實施
【Netflix用戶噩耗】Netflix宣布與非同住者共用帳戶需額外收費　三地區率先實施
【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊
【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊
【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）
【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款