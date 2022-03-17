  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】「新債王」岡拉克：美股處於超賣狀態　美國經濟可能在2023年衰退

股市 16:17 2022/03/17

分享：

【美股焦點】「新債王」岡拉克：美股處於超賣狀態　美國經濟可能在2023年衰退

美國聯儲局昨宣布加息0.25厘，「新債王」、雙線資本創始人岡拉克（Jeff Gundlach）表示，美股已經處於超賣狀態，短期內將反彈回升，然而一旦聯儲局多次加息，股市狀態又將反轉。

岡拉克接受訪問時表示，在基本情況下，美國今年沒有經濟衰退的可能，但是2023年可能會發生。他指出，美聯儲宣布加息25個基點只是「追隨」美國2年期國債債息走勢，其加息步伐更是遠遠落後，「目前以絕對利率水平和通脹情況而言，現時的孳息曲線屬非常平坦」。

岡拉克又預計，今年通脹壓力可能稍有緩解，但仍維持較高水平。他預計，2022年美國通脹率將處5%區間的上方範圍，但不會回落到美聯儲預期4.1%的水平。

目前，美國2年期債息為1.93厘，而10年期債息則為2.15厘，兩者息差跌至21基點。市場認為當債息倒掛出現後，便會預視經濟將於6至24個月內出現衰退。

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

相關文章:

【美國加息】信安：聯儲局第二季仍有機會加息0.5厘　一文看清儲局議息後投資界最新看法（不斷更新）

【美國加息】金管局余偉文：美國進入加息周期屬市場預期　港元拆息未必即隨美元拆息上調

【美國加息】招銀國際蘇沛豐：加息步伐仍存不確定性　滙豐股價短期難重返60元

編輯:姚卓然

美股 經濟衰退 國債 加息 美國 通脹 岡拉克
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款