▲ 【美股焦點】「新債王」岡拉克：美股處於超賣狀態 美國經濟可能在2023年衰退

美國聯儲局昨宣布加息0.25厘，「新債王」、雙線資本創始人岡拉克（Jeff Gundlach）表示，美股已經處於超賣狀態，短期內將反彈回升，然而一旦聯儲局多次加息，股市狀態又將反轉。

岡拉克接受訪問時表示，在基本情況下，美國今年沒有經濟衰退的可能，但是2023年可能會發生。他指出，美聯儲宣布加息25個基點只是「追隨」美國2年期國債債息走勢，其加息步伐更是遠遠落後，「目前以絕對利率水平和通脹情況而言，現時的孳息曲線屬非常平坦」。

岡拉克又預計，今年通脹壓力可能稍有緩解，但仍維持較高水平。他預計，2022年美國通脹率將處5%區間的上方範圍，但不會回落到美聯儲預期4.1%的水平。

目前，美國2年期債息為1.93厘，而10年期債息則為2.15厘，兩者息差跌至21基點。市場認為當債息倒掛出現後，便會預視經濟將於6至24個月內出現衰退。

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂 中長綫走勢怎分析？（立即收看）

相關文章:

【美國加息】信安：聯儲局第二季仍有機會加息0.5厘 一文看清儲局議息後投資界最新看法（不斷更新）

【美國加息】金管局余偉文：美國進入加息周期屬市場預期 港元拆息未必即隨美元拆息上調

【美國加息】招銀國際蘇沛豐：加息步伐仍存不確定性 滙豐股價短期難重返60元

編輯:姚卓然