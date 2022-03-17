【遙距投保】保誠：遙距投保申請保單以醫療及危疾最受歡迎　再推升級版電子遙距投保　

▲ 保誠推出升級版「電子遙距投保」服務。

保誠 （02378） 推出升級版「電子遙距投保」服務，讓市民在家抗疫期間足不出戶亦能投保任何個人壽險產品，包括最近獲保監局納入遙距投保適用範圍的投資相連壽險計劃。

保誠指自2020年2月保誠首次試行遙距投保渠道後，廣受客戶及理財顧問歡迎，在疫情下不宜進行親身會面時，此服務可提供另一個快捷的渠道協助客戶完成投保。透過遙距投保申請的保單當中，以醫療及危疾保險最受歡迎，平均各佔超過四成。

同一個流動應用程式內可無縫完成各項投保流程

保誠又公佈，現再推出升級版「電子遙距投保」服務，讓身處香港的客戶可以在保誠理財顧問的遙距協助下，利用搭載了多項人性化功能的專屬流動應用程式，投保任何個人壽險產品，包括最近獲保監局納入遙距投保適用範圍的投資相連壽險。此項服務旨在為客戶提供安全便捷的渠道，讓他們可安在家中輕鬆投保，亦配合保監局近日進一步推出的遙距投保措施，以減低保險銷售過程中的病毒感染風險。

保誠解釋，透過螢幕共享及即時同步功能頁面，於「電子遙距投保」下，客戶及理財顧問可實時在同一個流動應用程式內輕鬆無縫地完成各項投保流程，包括財務需要分析、了解保險計劃建議書、查閱產品詳情，還是填寫保險申請書、上載身份證明文件核對資料、簽署確認，以至透過信用卡或「轉數快」繳付首期保費，無須切換不同作業介面或其他工具。

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