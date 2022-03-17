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【港股分析】港股連續兩日彈逾千點　蘇沛豐：恒指料先回補兩大裂口、推薦4股及避開兩板塊

股市 15:55 2022/03/17

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【港股分析】港股連續兩日彈逾千點　蘇沛豐：恒指料先回補兩大裂口、推薦4股及避開兩板塊

港股連日急挫後，再連續兩日反彈逾千點。招銀國際策略師蘇沛豐向本網表示，國務院副總理劉鶴開口救市，成功穩定市場信心，港股最壞時刻已過，短線在18000點左右見底，但並非所有市場風險立即消失，俄羅斯烏克蘭局勢仍未明朗，中概股退市問題又未解決，通脹壓力仍存在，惟之前恐慌性拋售的況已過，預期大市會持續大幅波動。

蘇沛豐指滙豐股價短期難重返60元【下一頁】

蘇沛豐稱，恒指先回補月初兩大裂口，即21800點及22300點，建議投資者可盈富基金 （02800） ，但不建議追入資源股及汽車股，因若俄烏局勢明朗化，資源價格將回落，對資源股構成壓力，汽車股則受到芯片的供應不穩拖累。

科網股方面，蘇沛豐相對看好騰訊 （00700） 、網易 （09999） 及美團 （03690） ，三者的風險相對較低。

相關文章：【內房危機】內房物管午後齊升、碧桂園升1成　國務院：要及時提出有力有效防範化解風險應對方案

相關文章：【科指回升】科指繼續回勇再升7%　美團阿里升逾一成、嗶哩嗶哩升兩成

相關文章：【港股分析】國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期　首選本地銀行及保險股

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

 

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 中國概念股 網易－S（09999） 晶片 劉鶴 烏克蘭 蘇沛豐 汽車股
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