  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【美元定存】1年美元定存息最高1.55厘 儲局加息加劇銀行搶存戰

15:51 2022/03/17

分享：

大小港銀搶閘鬥加一年美元定期存款，令破頂息湧現。

    點擊圖片放大
    +19
    +18

美元定期存款爆加息搶客戰，且激鬥連場，加息步伐遠超過儲局，聯儲局主席鮑威爾剛公布美國加息0.25厘。港銀早已偷步加美元定期存款息，且一加再加，更主力搶長錢，例如有業界今年已把一年定存累加0.75厘。今天（3月17日）暫有3間大小業界再加不同存期的年息，交銀香港把半年及1年存息微升0.1厘，星展和信銀國際更全線加。專家預期，港銀在美國收水前先吸資，慎防市面鬥美元荒，鮑威爾也預告於5月4日議息擬公布縮表進程。

單以本周計，合共有5間大小行再出手，包括上商於本周二（15日）提高3個月或以上美元定存的中長息0.05厘，現時旗下最高息是1年期的0.75厘。星展更一周兩連加，繼周二全面加短中長息，今天再提高3個月以上美元定存的中長息，該行最高息也是1年期，累計調升0.3厘後、新息率報1.4厘。

儲局加息0.25厘符預期 逾3年來首次 四大關注點【下一頁

不過，兩行的美元定存息率仍不敵頻頻出擊的富邦，昨天（16日）再全面加息，1年期息率勁升0.25厘至1.55厘，超越東亞 （00023） 的破頂息，東亞剛於上周五（11日）新推6個月美元定存享1.2厘年息，1年期更達1.4厘特惠息。

經歷3月爆新一波加息搶存戰，美元定存高息榜又再執位，比併短中長息，眼下半年期以富邦享1.4厘年息，以及3個月的1.3厘年息居首。最近勇進搶息的富邦，更連番加息。再舉1年美元定存息為例，今年初富邦存息只是0.8厘，如今高達1.55厘，短短不足3個月已累升0.75厘，難怪有存戶呻，若年初以為鎖定長期存款高息，如今收息變相少一大截。

順帶一提，目前有6間大小行的1年期美元定存息已突破1厘新關，依次為富邦的1.55厘，信銀國際今天勁升0.12厘至1.4厘，追貼東亞及星展，排高息王第2位，華僑永亨為1.15厘，招商永隆也有1厘。

人民幣短存息最高13.88厘【下一頁

然而，冠絕全城的美元定存息率，仍以恒生 （00011） 7天年息8.5厘膺高息王。

美滙指數昨晚失守99，但招商永隆環球金融市場部總經理蕭啟洪今早回應本報查詢指，維持日前的預測，美元因俄烏戰事的避險需求而急升，料今年內美滙指數的高位可達101，低位為年初的94.8，年終約為96至98水平。

參考今天1個月美元拆息逾0.44厘，即使同期港元拆息已抽升1.93點子至0.28厘，但港美息差仍高達0.16厘。美息持續高於港息，利差誘發套息交易，市場仍有走資之憂。幸而港股連續兩日勁彈逾千點，暫收復周初的股災洗倉失地，港滙今早反覆，一度高見近7.81水平。

更多【高息定存】文章

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

 

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

信銀國際 星展銀行 交銀香港 鮑威爾 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 外幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急　宜先試水溫才分注買入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰
【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰
【美元定存】1年美元定存最高息1.3厘 港銀搶閘加息吸資金
【美元定存】1年美元定存最高息1.3厘 港銀搶閘加息吸資金
【港股分析】國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期　首選本地銀行及保險股
【港股分析】國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期　首選本地銀行及保險股
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 花旗料下周四英國再加息0.25厘
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 花旗料下周四英國再加息0.25厘
【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急　宜先試水溫才分注買入
【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急　宜先試水溫才分注買入
【人幣定存】人民幣短存息最高13.88厘 冀賺高息彌補蝕滙
【人幣定存】人民幣短存息最高13.88厘 冀賺高息彌補蝕滙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款