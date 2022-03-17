【美元定存】1年美元定存息最高1.55厘 儲局加息加劇銀行搶存戰

▲ 大小港銀搶閘鬥加一年美元定期存款，令破頂息湧現。

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美元定期存款爆加息搶客戰，且激鬥連場，加息步伐遠超過儲局，聯儲局主席鮑威爾剛公布美國加息0.25厘。港銀早已偷步加美元定期存款息，且一加再加，更主力搶長錢，例如有業界今年已把一年定存累加0.75厘。今天（3月17日）暫有3間大小業界再加不同存期的年息，交銀香港把半年及1年存息微升0.1厘，星展和信銀國際更全線加。專家預期，港銀在美國收水前先吸資，慎防市面鬥美元荒，鮑威爾也預告於5月4日議息擬公布縮表進程。

單以本周計，合共有5間大小行再出手，包括上商於本周二（15日）提高3個月或以上美元定存的中長息0.05厘，現時旗下最高息是1年期的0.75厘。星展更一周兩連加，繼周二全面加短中長息，今天再提高3個月以上美元定存的中長息，該行最高息也是1年期，累計調升0.3厘後、新息率報1.4厘。

儲局加息0.25厘符預期 逾3年來首次 四大關注點【下一頁】

不過，兩行的美元定存息率仍不敵頻頻出擊的富邦，昨天（16日）再全面加息，1年期息率勁升0.25厘至1.55厘，超越東亞 （00023） 的破頂息，東亞剛於上周五（11日）新推6個月美元定存享1.2厘年息，1年期更達1.4厘特惠息。

經歷3月爆新一波加息搶存戰，美元定存高息榜又再執位，比併短中長息，眼下半年期以富邦享1.4厘年息，以及3個月的1.3厘年息居首。最近勇進搶息的富邦，更連番加息。再舉1年美元定存息為例，今年初富邦存息只是0.8厘，如今高達1.55厘，短短不足3個月已累升0.75厘，難怪有存戶呻，若年初以為鎖定長期存款高息，如今收息變相少一大截。

順帶一提，目前有6間大小行的1年期美元定存息已突破1厘新關，依次為富邦的1.55厘，信銀國際今天勁升0.12厘至1.4厘，追貼東亞及星展，排高息王第2位，華僑永亨為1.15厘，招商永隆也有1厘。

人民幣短存息最高13.88厘【下一頁】

然而，冠絕全城的美元定存息率，仍以恒生 （00011） 7天年息8.5厘膺高息王。

美滙指數昨晚失守99，但招商永隆環球金融市場部總經理蕭啟洪今早回應本報查詢指，維持日前的預測，美元因俄烏戰事的避險需求而急升，料今年內美滙指數的高位可達101，低位為年初的94.8，年終約為96至98水平。

參考今天1個月美元拆息逾0.44厘，即使同期港元拆息已抽升1.93點子至0.28厘，但港美息差仍高達0.16厘。美息持續高於港息，利差誘發套息交易，市場仍有走資之憂。幸而港股連續兩日勁彈逾千點，暫收復周初的股災洗倉失地，港滙今早反覆，一度高見近7.81水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪