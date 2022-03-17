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【港交所人事】港交所委任中證監前官員楊秋梅回巢　任行政總裁顧問、管理內地子企

股市 15:49 2022/03/17

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【港交所人事】港交所委任中證監前官員楊秋梅回巢　任行政總裁顧問、管理內地子企

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇上任10個月，繼續布局內部管理團隊、新設高級管理層職位，最新任命曾任職中證監的楊秋梅回巢，出任集團行政總裁顧問及董事總經理。

港交所指，楊秋梅將與集團內地業務發展和客戶發展部門合作，協助管理團隊推行各項內地發展戰略，同時負責管理集團的中國內地子公司。她還將負責管理集團行政總裁辦公室的工作，向歐冠昇匯報。

滙證僅一周轉升港交所目標價 國務院言論利拓新業務，可見【下一頁】

楊秋梅曾在巴黎任職經濟合作和發展組織（OECD）研究員，以及在美國擔任喬治華盛頓大學經濟系客座教授。2000年加入中國證監會，出任中證監規劃發展委員會委員及國際部副主任，離任前為中證監基金部副主任。

她於2010年至13年加入港交所，擔任內地業務發展主管和市場發展副主管，2013年至18年轉至全球基金經理人的行業協會（ICI Global），出任亞太區首席執行官。

歐冠昇稱，歡迎楊秋梅「重返香港交易所大家庭」，形容她是經濟學家，並曾擔任證券機構監管者、基金行業領導者，還在港交所出任高層，擁有深厚而豐富的經驗，相信她可幫助交易所進一步推進連接中國與世界的戰略。

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

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