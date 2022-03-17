【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份

自內地發表穩定市場的清晰言論後，港股從低位出顯著反彈。大摩估計，大市或會徘徊於該行所預測的熊市目標水平之上。對於近期大起大落的中資股，該行維持和大市同步的評級。並且建議投資者留意38隻基本因素良好，估值因近期跌市而下調的中資股。其中31隻為港股，餘下為美國上市的中概股。

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餘下股份包括明源雲(00909)、理想汽車(02015)、海吉亞(06078)、拼多多(美：PDD )、樂信(美：LX )、携程(美：TCOM)、泰淮數據(美：CD)、歡聚 (美：YY)、華住(美：HTHT) 及ACM (美：ACMR)等 。

大摩又認為，大市能否持續反彈，仍要視乎海外新股市場復甦進度，內地對清零防疫策略的取態及歐洲政經緊張局勢會否出緩和等。

大摩最新建議留意港股名單一覽：

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