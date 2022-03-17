【ET講股通】梁耀康：亢奮過後（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股繼昨日報復式反彈逾1600點後，今日繼續升逾千點，重上二萬一。恒指高開1343點，報21430點，半日升1163點，報21250點，成交1766億元。恒指午後升幅再擴大至1200點之上，科指升逾7%，美團 （03690） 升逾11%；阿里巴巴 （09988） 升一成；騰訊 （00700） 升逾5%，融創 （01918） 升逾47%。港股亢奮過後點走？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：18 - 港股今日市況速覽 港股繼續反彈維持強勢

01：00 - 重磅科技股估值修復 美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 齊升撐市

01：42 - 國務院表態指房產稅不擴大 內房股、物管股急反彈

04：28 - 內房股留意如再出現債務問題 回吐壓力相當大

05：05 - 中美就中概股數據披露傾紅燈、綠燈 市場解讀為利好

07：11 - 港股兩日大彈後要唞唞？恒指如到21650點後、上望關鍵睇22500點

09：32 - 美國聯儲局議息完 國際金融股滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 有機會向好

10：59 - 本地地產股受惠防疫措施放寬憧憬做承接 新鴻基地產 （00016） 、九倉 （01997） 有機會見反彈

12：45 - 潛力股推介：領展 （00823）

14：44 - 觀眾問股：中國儒意 （00136） 2.1元買入應止蝕？

15：55 - 觀眾問股：聯想集團 （00992） 8.1元買入還有上升空間嗎？還是應該止蝕？

16：55 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 回到哪個價位買比較好？

19：39 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 今天要追貨抑或可以等等先？

22：33 - 恒指等科技股有好消息 恒指或可上望23000、24000點

24：34 - 仔細睇美國聯儲局議息聲明其實偏鷹派 要留意加息、縮表或加快

26：20 - 觀眾問股：保利協鑫 （03800） 甚麼價錢可買入？ 前景如何？

28：10 - 港股收市市況速報

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恒指全日升1,413點，收報21501點，大市總成交3,010億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股承接昨日的反彈，升市有兩大主力板塊。一是科技股，重磅股出現估值修復，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 和阿里巴巴 （09988） 大升。二是內房物管相關股，中國財政部稱今年不具備擴大房產稅試點改革的條件，利好市場氣氛。

科技股及內房物管股 升市主力

這兩個板塊是近期被大幅拋售的股份，經過連續兩日反彈後，可能進入整固情況。短期來說，內房股要繼續留意債務到期問題，而科技股要留意中概股審計問題的發展，涉及中美監管機構的談判，可能會擾攘一段時間，造成市況波動。

技術分析來說，以恒指之前高位25050點及前天低位 18235點計算反彈幅度，若反彈一半即為21642點，與現水平相差不遠，故要留意在經過兩天大彈後，可能需要回氣。若反彈61.8%即為22446點水平，接近去年11月至今年初的低位，若能企穩，到時科技股料可見曙光。

留意國際金融股及本地地產股 推薦領展

未來可以留意國際金融股，近日升幅雖然不算大，但美國聯儲局加息，首要任務是控制通脹，故接下來會繼續加息，利好國際金融股。若科技股急彈後遇阻力位下，國際金融股是其中一個承接向好的板塊。

本地地產股亦有望承接向好，市場傳出香港3月20、21日檢討防疫措施，相關股份憧憬放寬防疫而表現不錯。

此外，領展 （00823） 有望穩守突擊，一來可以受惠放寬防疫，二來本身股息率亦相對吸引，三來在跌市下其實跌幅不深。若想找一些防守性強又有機會上升的股份，可考慮現水平入市，並訂下前兩天低位62.05元作為止蝕位，又或長揸。



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