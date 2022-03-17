【ET講股通】梁耀康：亢奮過後（附time code）

港股繼昨日報復式反彈逾1600點後，今日繼續升逾千點，重上二萬一。恒指高開1343點，報21430點，半日升1163點，報21250點，成交1766億元。恒指午後升幅再擴大至1200點之上，科指升逾7%，美團 （03690） 升逾11%；阿里巴巴 （09988） 升一成；騰訊 （00700） 升逾5%，融創 （01918） 升逾47%。港股亢奮過後點走？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：18 - 港股今日市況速覽 港股繼續反彈維持強勢

01：00 - 重磅科技股估值修復 美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 齊升撐市

01：42 - 國務院表態指房產稅不擴大 內房股、物管股急反彈

04：28 - 內房股留意如再出現債務問題 回吐壓力相當大

05：05 - 中美就中概股數據披露傾紅燈、綠燈 市場解讀為利好

07：11 - 港股兩日大彈後要唞唞？恒指如到21650點後、上望關鍵睇22500點

09：32 - 美國聯儲局議息完 國際金融股滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 有機會向好

10：59 - 本地地產股受惠防疫措施放寬憧憬做承接 新鴻基地產 （00016） 、九倉 （01997） 有機會見反彈

12：45 - 潛力股推介：領展 （00823）

14：44 - 觀眾問股：中國儒意 （00136） 2.1元買入應止蝕？

15：55 - 觀眾問股：聯想集團 （00992） 8.1元買入還有上升空間嗎？還是應該止蝕？

16：55 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 回到哪個價位買比較好？

19：39 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 今天要追貨抑或可以等等先？

22：33 - 恒指等科技股有好消息 恒指或可上望23000、24000點

24：34 - 仔細睇美國聯儲局議息聲明其實偏鷹派 要留意加息、縮表或加快

26：20 - 觀眾問股：保利協鑫 （03800） 甚麼價錢可買入？ 前景如何？

28：10 - 港股收市市況速報

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