  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】招銀國際蘇沛豐：加息步伐仍存不確定性　滙豐股價短期難重返60元

股市 15:39 2022/03/17

分享：

【美國加息】蘇沛豐：加息步伐仍存不確定性　滙豐股價短期難重返60元

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，點陣圖預測今年餘下的6次會議均會加息，HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、東亞銀行 （00023） 等銀行股升逾4%。招銀國際策略師蘇沛豐認為，若聯儲局加息步伐如點陣圖所預示，對銀行當然有利，但仍要留意美國經濟情況，若加息過快影響貸款需求，導致經濟有下行風險，加息對銀行股便有負面影響。

港銀未跟美國加息【下一頁】

蘇沛豐表示，滙豐股價自去年底起上升，雖然前陣子調整過一段時間，但加息的利好因素已大致反映在股價上，所以今次加息效應對股價刺激未必好強，預期滙豐股價下半年才有望重返60元水平。

至於渣打，由於俄羅斯及烏克蘭局勢仍不明朗，新興市場經濟風險仍大，故持有較多新興市場業務的渣打，股價表現或較滙豐波動。

相關文章：【美國加息】金管局5條QA　親解美國加息及外圍局勢對香港金融及貨幣市場影響

相關文章：【美國加息】渣打料美國今年加息4次　港匯年內觸7.85機會不大　沒急切需要加最優惠利率

相關文章：【美國加息】中銀香港：港最優惠貸款利率或在美國加息4至5次後才調整　一文看清儲局議息後投資界最新看法

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

港股 俄羅斯 烏克蘭 蘇沛豐 加息 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款