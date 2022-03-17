【美國加息】招銀國際蘇沛豐：加息步伐仍存不確定性　滙豐股價短期難重返60元

▲ 【美國加息】蘇沛豐：加息步伐仍存不確定性 滙豐股價短期難重返60元

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，點陣圖預測今年餘下的6次會議均會加息，HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、東亞銀行 （00023） 等銀行股升逾4%。招銀國際策略師蘇沛豐認為，若聯儲局加息步伐如點陣圖所預示，對銀行當然有利，但仍要留意美國經濟情況，若加息過快影響貸款需求，導致經濟有下行風險，加息對銀行股便有負面影響。

蘇沛豐表示，滙豐股價自去年底起上升，雖然前陣子調整過一段時間，但加息的利好因素已大致反映在股價上，所以今次加息效應對股價刺激未必好強，預期滙豐股價下半年才有望重返60元水平。

至於渣打，由於俄羅斯及烏克蘭局勢仍不明朗，新興市場經濟風險仍大，故持有較多新興市場業務的渣打，股價表現或較滙豐波動。

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