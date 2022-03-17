▲ 【港交所388】滙證僅一周轉升港交所目標價 國務院言論利拓新業務

港股自年初輾轉下跌，在中概股除牌危機升級下，國務院副總理劉鶴周三開會穩定市場信心，會內5大重點包括提及香港金融市場穩定，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。滙證最新報告上調港交所 （00388） 目標價，認為國務院表態有利推出利好金融市場政策，中概股回流加快、港股波幅提高也利好成交量，上調港交所目標價10元至410元，維持「買入」評級。

滙證上周才因應市場氣氛減弱，下調港交所估值基礎，目標價由442元降至400元，但認為市場低估港交所IPO、中線發展潛力，投資評級由「持有」升至「買入」。

港交所今早曾升9%，高見394元，最新升幅回順至6%，報383.4元，即市成交55億元。

滙證最新指，國務院表態反映監管當局會更積極推動香港金融市場發展，美國證交會（SEC）按《外國公司問責法（HFCAA）》公有「預定除牌名單」將加快中概股回流，香港SPAC申請反應良好、MSCI A股期貨發展，都展示港交所中長期發展潛力。

該行續指，港股日均成交以往與市場升跌有關連，但隨港股波幅明顯放大，日均成交與升跌相關性大減，而3月港股換手率提高，因此將港股2022年日均成交預測，由1380億元升至1420億元，繼而上調目標價，重申港交所估值已跌至低於平均水平。

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