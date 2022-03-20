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【毛孩食糧】為毛孩胃口量身定制方案　香港「定期訂購」式狗糧品牌月銷售增3倍（有片）

16:00 2022/03/20

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有兩名愛狗的英國人，就看準狗主對定時送狗糧上門的需求，在香港成立了定期訂購式狗糧品牌Buddy Bites。（資料圖片）

不少香港人家中養了毛孩，但買狗糧時仍會選擇親自到店內，並背住一大袋食物回家，有兩名愛狗的英國人，就看準狗主對定時送狗糧上門的需求，在香港成立了定期訂購式狗糧品牌Buddy Bites。

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曾遇上歐洲供應鏈問題

Buddy Bites於2020年由Ryan Black及Chris Lee共同創辦，推出定期狗糧訂購式送貨服務。他們表示，對比上年同期，生意額按年增長350%。經營初期亦曾遇上歐洲供應鏈問題，最後靠不斷評估庫存，和交付時間表度過危機。

Buddy Bites現有產品包括幼犬糧、成狗鴨乾糧及成狗羊肉乾糧，更將推出全新口味三文魚蕃薯乾。當他們決定要開發新口味時，就會與獸醫和歐洲生產商一起制定配方，並確保產品含有既定營養例如蛋白質、油、脂肪和維生素，整個過程大約為時3個月。

Buddy Bites現有產品包括幼犬糧、成狗鴨乾糧及成狗羊肉乾糧。（Buddy Bites提供圖片）

擴展回饋香港狗隻社群計劃

回饋香港動物收容所亦是 Buddy Bites 的關鍵創辦理念。客人每購買2公斤狗糧， Buddy Bites就會捐贈1公斤狗糧予合作夥伴收容所。

除了推出新產品外，除了現時的合作夥伴Catherine’s Puppies及救狗之家Hong Kong Dog Rescue，Buddy Bites亦會向南大嶼山動物保護組織TAILS Lantau’s dedicated fosters及毛守救援Paws Guardians提供支援。

今年夏季進入新加坡市場

雖然品牌成立至今只有約兩年的時間，但Buddy Bites已經有明確的發展計劃，並打算進軍各地市場，今年夏季會進入新加坡市場，已經在那裡僱用員工，並加入了香港團隊成員。Ryan和Chris Lee表示，希望看到這兩個地點的生意蓬勃發展，然後可能很快就會再加入另一市場。

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記者：李智美

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