▲ 【阿里巴巴9988】阿里再傳大規模裁員 本地生活、創新業務成重災區 餓了麼裁員至少15%、盒馬撤兩成

有內媒指，阿里巴巴 （09988） 從去年底至今，部分事業群持續縮減人手，近期部分事業部再接到集團分配的的裁員指令，裁員將按比例執行。人員規模變動最大的是生活服務板塊，包括餓了麼和口碑等本地生活業務以及飛豬事業部；其次是盒馬、淘菜菜（社區團購業務）也有一定比例的人員優化；而高德也在新年前後進行部分人員優化，但比例不高。

報道指，阿里的淘系電商並未波及，其運營、研發等職位仍在招聘當中，此外阿里雲、菜鳥物流不在此次裁員範圍內，但阿里雲主要部門員工數目已被凍結。

裁員30%不實 阿里近期裁員因財年4月開始

此前網上傳出阿里今輪整體裁員比例高達30%，報道引述多位阿里消息人士表示，這個數字太過誇張，截至2021年12月31日，阿里全職員工總數為25.93萬人，若裁去30%，則接近7.8萬人。

消息人士指，從阿里如今內外面臨的挑戰來看，不可能在短期內冒如此大風險裁掉這麼多人。消息人士解釋，阿里之所以近期出現裁員，因為其財季從每年4月開始計算，通常2月、3月都會集中進行績效考核和人才盤點。

阿里大手撤餓了麼和口碑人手

生活服務板塊成為了此次阿里裁員的重災區，尤其是本地生活業務下的餓了麼和口碑。

報道指，從1月份開始，餓了麼此輪裁員一直持續至今，農曆新年後更有加速趨勢，多位餓了麼內部員工稱，此次裁員的比例在15至20%之間，而非此前盛傳的30%上下，原因之一是自去年9月以來，從阿里集團各事業群轉職至本地生活的人員也在增加。

具體到裁員分配，到家到店的一商務開發、區域市場和運營、本地零售大商超等前端業務線是重災區，職能線以及研發崗位裁員比例則相對較少。

盒馬和淘菜菜因未能盈利而精簡人員

報道又稱，曾經重金投入，但因相關政策出台擴張受限的淘菜菜、遲遲未能盈利的盒馬事業部等創新部門，也成了人員縮減的重災區，以節省集團開支。

報道引述盒馬員工透露，盒馬此輪裁員比例整體將達到20%，其中市場運營等是裁撤的主要職位，裁員評分將於3月底完成。除了裁員，部分員工降薪高達30%。

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