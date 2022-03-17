俄羅斯繳付外債利息若遭拒收 恐陷債務違約危機（第二版）

俄羅斯有兩筆債券息票周三（16日）到期，但俄羅斯因國際制裁遭凍結大部分外匯儲備，無法用美元繳付利息。俄羅斯政府表示已繳付利息，又批評美國制裁導致俄陷入債務違約危機。

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（第二版更新美國商務部聲稱有豁免）

俄羅斯兩筆以美元計價的主權歐洲債券的息票周三到期，需於周三（16日）向兩筆債券投資者繳付約1.17億美元（約9.13億港元）的利息。

俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，俄羅斯周一（14日）已向代理銀行發出命令繳付這筆款項。他沒有透露是用哪一種貨幣繳付，僅要求美國當局澄清能否處理這筆交易。

西盧安諾夫表示能否以等值外幣履行義務不取決於俄羅斯，強調俄羅斯有足夠資金並已經付款，指美國當局需作出決定。

路透社引述一名債券持有人表示，目前仍未受到俄羅斯繳付的款項，也不清楚俄羅斯會否付款。

《華爾街日報》報道指，西盧安諾夫表示俄羅斯已建立一個替代程式。如果俄羅斯因制裁而繳付失敗，將會用俄羅斯盧布向債券持有人繳付利息。

美國政府雖然禁止美國機構與俄羅斯央行和財政部交易，但其後發布一項臨時豁免，批准美國和外國銀行以債券合約確定的貨幣收取俄羅斯繳付債務的款項。

美國財政部發言人周三表示，美國沒有禁止俄羅斯繳付這些債務，俄羅斯在5月25日之前可繳付該國央行、國家財富基金或財政部在美制裁俄之前發行債券的利息。

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評級機構惠譽早前警告，如果俄羅斯周三無法以美元繳付利息，一旦30日寬限期過去，俄羅斯將面臨債務違約問題。

據悉，俄羅斯目前欠下約400億美元（約3,120億港元）、以歐元和美元計價的主權債務，其中一半是由外國投資者持有。

而全球銀行對俄羅斯的敞口總額約為1,200億美元（約9,360億港元），主要來自歐洲。

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責任編輯：鄭錦玲