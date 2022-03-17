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俄羅斯繳付外債利息若遭拒收 恐陷債務違約危機

環球經濟金融 15:30 2022/03/17

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俄羅斯有兩筆債券息票周三（16日）到期，但俄羅斯因國際制裁遭凍結大部分外匯儲備，無法用美元繳付利息。俄羅斯政府表示已繳付利息，又批評美國制裁導致俄陷入債務違約危機。

【烏克蘭戰爭】普京強調不會向西方屈服 俄經濟能承受制裁 【下一頁】

俄羅斯兩筆以美元計價的主權歐洲債券的息票周三到期，需於周三（16日）向兩筆債券投資者繳付約1.17億美元（約9.13億港元）的利息。

俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，俄羅斯周一（14日）已向代理銀行發出命令繳付這筆款項。他沒有透露是用哪一種貨幣繳付，僅要求美國當局澄清能否處理這筆交易。

西盧安諾夫表示能否以等值外幣履行義務不取決於俄羅斯，強調俄羅斯有足夠資金並已經付款，指美國當局需作出決定。

《華爾街日報》報道指，西盧安諾夫表示俄羅斯已建立一個替代程式。如果俄羅斯因制裁而繳付失敗，將會用俄羅斯盧布向債券持有人繳付利息。

該報指即使俄羅斯用美元繳付款項，但外國銀行因制裁問題無法與俄羅斯央行交易。因此俄羅斯繳付的款項可能會存入俄羅斯國內的特別賬戶，由於持有債券人士無法如期收取款項，仍會構成債務違約。

拜登首稱普京戰犯 克宮斥言論：「不可饒恕」 【下一頁】

評級機構惠譽早前警告，如果俄羅斯周三無法以美元繳付利息，一旦30日寬限期過去，俄羅斯將面臨債務違約問題。

據悉，俄羅斯目前欠下約400億美元（約3,120億港元）、以歐元和美元計價的主權債務，其中一半是由外國投資者持有。

而全球銀行對俄羅斯的敞口總額約為1,200億美元（約9,360億港元），主要來自歐洲。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

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責任編輯：鄭錦玲

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