【網絡安全】資安有價有市　Mandiant指與Google有共同願景

資安市場無論人才及技術有價，Google Cloud 早前就斥資54億美元收購了網路安全公司Mandiant，該公司亞太區及日本總裁Eric Hoh亦提到收購成為該公司面對全球市場的基石，而Mandiant亦能補足Google Cloud在安全方面的能力。

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Eric Hoh表示，被Google收購有助該公司拓展全球市場，而Mandiant亦能補足Google Cloud在安全方面的能力，在該公司的「網絡安全優勢」亞太區網上大會的主題演說上，Eric Hoh指Google Cloud與Mandiant有共同的網絡安全願景，可加速該公司將業務發展，包括亞太地區。

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雖然Mandiant在市場只有18年歷史，而2013年被FireEye收購時只是10億美元，今次Google Cloud的54億美元作價，正突顯了資安技術及人才才是核心價值。Mandiant行政總裁Kevin Mandia在大會上就提到，Mandiant為要獨立於各資訊設備平台，可與不同的防火牆設備方案協作，所以早前才將FireEye業務分拆出售，成為一家純粹的產品及服務方案商，他強調，Mandiant可迅速回應不同的入侵攻擊事件，為企業提供自動化資安解決方案亦有背後的專家團體時刻支援及留意入侵攻擊。

本報記者：彭振濠

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