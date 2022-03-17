  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】資安有價有市　Mandiant指與Google有共同願景

科技 15:30 2022/03/17

分享：

資安市場無論人才及技術有價，Google Cloud 早前就斥資54億美元收購了網路安全公司Mandiant，該公司亞太區及日本總裁Eric Hoh亦提到收購成為該公司面對全球市場的基石，而Mandiant亦能補足Google Cloud在安全方面的能力。

【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件 俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊

Eric Hoh表示，被Google收購有助該公司拓展全球市場，而Mandiant亦能補足Google Cloud在安全方面的能力，在該公司的「網絡安全優勢」亞太區網上大會的主題演說上，Eric Hoh指Google Cloud與Mandiant有共同的網絡安全願景，可加速該公司將業務發展，包括亞太地區。

【烏克蘭】俄羅斯網民「翻牆」上FB？ 當地VPN需求激增20倍

雖然Mandiant在市場只有18年歷史，而2013年被FireEye收購時只是10億美元，今次Google Cloud的54億美元作價，正突顯了資安技術及人才才是核心價值。Mandiant行政總裁Kevin Mandia在大會上就提到，Mandiant為要獨立於各資訊設備平台，可與不同的防火牆設備方案協作，所以早前才將FireEye業務分拆出售，成為一家純粹的產品及服務方案商，他強調，Mandiant可迅速回應不同的入侵攻擊事件，為企業提供自動化資安解決方案亦有背後的專家團體時刻支援及留意入侵攻擊。

本報記者：彭振濠

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
2021/12/16
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【保安漏洞】Uber疑有保安漏洞　資安網站揭駭客可盜取用戶個人資料
2022/01/04
【保安漏洞】Uber疑有保安漏洞　資安網站揭駭客可盜取用戶個人資料
【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原
2022/01/05
【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原
【人工智能】日企推AI虛擬保安系統　取代傳統人力補不足
2022/01/18
【人工智能】日企推AI虛擬保安系統　取代傳統人力補不足

你可能感興趣

【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
11:00 2021/12/16
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【保安漏洞】Uber疑有保安漏洞　資安網站揭駭客可盜取用戶個人資料
17:22 2022/01/04
【保安漏洞】Uber疑有保安漏洞　資安網站揭駭客可盜取用戶個人資料
【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原
16:00 2022/01/05
【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原
不誠實取用電腦 網絡保安 亞太 收購 Google

下一篇文章

【小米新品】可偵測血氧！　小米Watch S1系列智能手錶攻港（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任
【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任
【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）
【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）
【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊
【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊
【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易
【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
【Netflix用戶噩耗】Netflix宣布與非同住者共用帳戶需額外收費　三地區率先實施
【Netflix用戶噩耗】Netflix宣布與非同住者共用帳戶需額外收費　三地區率先實施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款