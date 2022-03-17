  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】Flash Coffee憂太多不確定因素　減慢香港開店速度

商業 15:30 2022/03/17

分享：

考慮到本地疫情，Flash Coffee現時亦減慢香港開店速度。（資料圖片）

本地第五波疫情嚴峻，外出人流減少，餐飲業大受影響。過江龍Flash Coffee進軍香港後，一直頻頻開店，但考慮到本地疫情，現時亦減慢香港開店速度。

【疫市營商】網上酒商研自製雞尾酒配方　刺激銷售額持續按月增兩成

Flash Coffee去年9月攻港，當時許下目標，在今年年中前在港設立50間分店。現時事隔5個月，該企已在本港擁有9間分店，在旺區如尖沙咀、銅鑼灣亦有「插旗」。然而，本港爆發第五波疫情，Flash Coffee香港董事總經理曹哲瑋承認，現時亦需先暫緩新店計劃。

他解釋，現時社交防疫措施嚴謹，市面人流受很大限制，「未見隧道出口的光線。」如其他餐飲同業一樣，該企近期生意受挫，特別是部分提供堂食的分店；位於商業區的分店亦受在家工作影響，失去部分客源。

Flash Coffee香港董事總經理曹哲瑋坦言，現時需要為各個可能出現的情況，訂下不同應變方案。（資料圖片）

疫情、防疫政策上亦有很多不確定因素，例如未知何時進行的全民強制檢測、疫情是否達至高峰等，曹坦言現時難以為企業發展進行規劃，需要為各個可能出現的情況，訂下不同應變方案。

對本港仍有信心

雖然現階段Flash Coffee需要暫緩開店計劃，最快到5月才會再開新店，但曹哲瑋強調對香港市場的長遠發展，仍然抱著非常正面的態度，故不會下調開店目標。在第五波疫情爆發前，品牌亦已在多個地點簽下租約。待疫情漸漸回落，完成為期1至2個月的裝修工程後，隨即可以開張，疫後重新起步。

疫情何時過去，不會有擬訂的時間表，要捱過這段寒冬，Flash Coffee在疫情下亦採取各項應急措施。曹哲瑋透露，所有員工在上班前均必須進行快速檢測，並取得陰性結果。若店內出現確診個案，亦會安排消毒清潔服務到店。

自家平店加推外送功能

其次，雖然Flash Coffee獲部分業主寬減租金，但為針對市民減少外出，Flash Coffee亦加強外賣服務。除了在第三方的外賣平台推出折扣外，該企應用程式推出自家平台的外送功能。曹解釋，品牌最希望Flash Coffee產品可送到不同顧客的手上，即使第三方平台和自家應用程式同樣提供外送功能，但並非完全重疊。例如第三方平台可接觸更廣闊的客群，而自家應用程式則可建立客戶忠誠度、收集客戶的消費習慣等。

然而，外賣咖啡始終受地點所限，目前Flash Coffee自家平台的外賣服務大約在分店的2公里範圍內。若商業區分店失去上班客群，即使開拓外賣市場，似乎亦難有成效。因此，曹哲瑋稱，現時亦需不斷調整不同分店的外送距離，冀在維持外賣品質、可照顧最多客人之間，取得平衡。

【黑心酸菜】老罈土坑酸菜製作亂況令人嘩然　統一反駁：非使用土坑酸菜

【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品

記者：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】網上酒商研自製雞尾酒配方　刺激銷售額持續按月增兩成
今日
【疫市營商】網上酒商研自製雞尾酒配方　刺激銷售額持續按月增兩成
【日本經濟】日本食物出口額倍增　士多啤梨出口香港增5成、白米增近3成
2022/03/16
【日本經濟】日本食物出口額倍增　士多啤梨出口香港增5成、白米增近3成
【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品
2022/03/16
【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品
【NFT元宇宙】手機殼延伸個性表達　CASETiFY結合NFT營銷
2022/03/16
【NFT元宇宙】手機殼延伸個性表達　CASETiFY結合NFT營銷

你可能感興趣

【疫市營商】網上酒商研自製雞尾酒配方　刺激銷售額持續按月增兩成
今日 13:00
【疫市營商】網上酒商研自製雞尾酒配方　刺激銷售額持續按月增兩成
【日本經濟】日本食物出口額倍增　士多啤梨出口香港增5成、白米增近3成
13:17 2022/03/16
【日本經濟】日本食物出口額倍增　士多啤梨出口香港增5成、白米增近3成
【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品
14:10 2022/03/16
【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品
快速測試 防疫措施 強制檢測 外賣 疫情 餐飲 在家工作 香港 咖啡

上一篇文章

【香港經濟】本港1月出口貨量升7.8%　價格漲超過1成

下一篇文章

【職場趨勢】5大管理策略　迎新常態新挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【匯豐銀行】匯豐將再關閉英國69間分行　稱疫情順便加速數碼服務
【匯豐銀行】匯豐將再關閉英國69間分行　稱疫情順便加速數碼服務
【黑心酸菜】老罈土坑酸菜製作亂況令人嘩然　統一反駁：非使用土坑酸菜
【黑心酸菜】老罈土坑酸菜製作亂況令人嘩然　統一反駁：非使用土坑酸菜
【大辭職潮】7成新世代不滿新工　或引發新一波大辭職潮
【大辭職潮】7成新世代不滿新工　或引發新一波大辭職潮
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
【電子錢包】FIS調查：電子錢包料代替信用卡市佔　2025年將成首選電子支付方式
【電子錢包】FIS調查：電子錢包料代替信用卡市佔　2025年將成首選電子支付方式
【日本經濟】日本食物出口額倍增　士多啤梨出口香港增5成、白米增近3成
【日本經濟】日本食物出口額倍增　士多啤梨出口香港增5成、白米增近3成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款