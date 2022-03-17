【第五波疫情】Flash Coffee憂太多不確定因素　減慢香港開店速度

▲ 考慮到本地疫情，Flash Coffee現時亦減慢香港開店速度。（資料圖片）

本地第五波疫情嚴峻，外出人流減少，餐飲業大受影響。過江龍Flash Coffee進軍香港後，一直頻頻開店，但考慮到本地疫情，現時亦減慢香港開店速度。

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Flash Coffee去年9月攻港，當時許下目標，在今年年中前在港設立50間分店。現時事隔5個月，該企已在本港擁有9間分店，在旺區如尖沙咀、銅鑼灣亦有「插旗」。然而，本港爆發第五波疫情，Flash Coffee香港董事總經理曹哲瑋承認，現時亦需先暫緩新店計劃。

他解釋，現時社交防疫措施嚴謹，市面人流受很大限制，「未見隧道出口的光線。」如其他餐飲同業一樣，該企近期生意受挫，特別是部分提供堂食的分店；位於商業區的分店亦受在家工作影響，失去部分客源。

▲ Flash Coffee香港董事總經理曹哲瑋坦言，現時需要為各個可能出現的情況，訂下不同應變方案。（資料圖片）

疫情、防疫政策上亦有很多不確定因素，例如未知何時進行的全民強制檢測、疫情是否達至高峰等，曹坦言現時難以為企業發展進行規劃，需要為各個可能出現的情況，訂下不同應變方案。

對本港仍有信心

雖然現階段Flash Coffee需要暫緩開店計劃，最快到5月才會再開新店，但曹哲瑋強調對香港市場的長遠發展，仍然抱著非常正面的態度，故不會下調開店目標。在第五波疫情爆發前，品牌亦已在多個地點簽下租約。待疫情漸漸回落，完成為期1至2個月的裝修工程後，隨即可以開張，疫後重新起步。

疫情何時過去，不會有擬訂的時間表，要捱過這段寒冬，Flash Coffee在疫情下亦採取各項應急措施。曹哲瑋透露，所有員工在上班前均必須進行快速檢測，並取得陰性結果。若店內出現確診個案，亦會安排消毒清潔服務到店。

自家平店加推外送功能

其次，雖然Flash Coffee獲部分業主寬減租金，但為針對市民減少外出，Flash Coffee亦加強外賣服務。除了在第三方的外賣平台推出折扣外，該企應用程式推出自家平台的外送功能。曹解釋，品牌最希望Flash Coffee產品可送到不同顧客的手上，即使第三方平台和自家應用程式同樣提供外送功能，但並非完全重疊。例如第三方平台可接觸更廣闊的客群，而自家應用程式則可建立客戶忠誠度、收集客戶的消費習慣等。

然而，外賣咖啡始終受地點所限，目前Flash Coffee自家平台的外賣服務大約在分店的2公里範圍內。若商業區分店失去上班客群，即使開拓外賣市場，似乎亦難有成效。因此，曹哲瑋稱，現時亦需不斷調整不同分店的外送距離，冀在維持外賣品質、可照顧最多客人之間，取得平衡。

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記者：葉泳珊